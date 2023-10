Laburisti pronti a governare con Starmer: «Riprendiamoci il futuro»

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Missione Governo: così il leader laburista Keir Starmer ha definito più volte la sua strategia nel discorso di chiusura del congresso del partito a Liverpool. L’ambizione è non solo di vincere le prossime elezioni, ma di essere confermato al potere per un altro mandato. Per questo, con una sicurezza impensabile fino a pochi mesi fa, Starmer ha promesso «un decennio di rinnovamento nazionale».

Dopo tredici anni all’opposizione il Labour, forte del suo vantaggio in tutti i sondaggi di opinione, si prepara a conquistare il potere alle prossime elezioni, previste per il 2024. Per vincere però Starmer deve prima convincere, soprattutto i milioni di ex sostenitori del Partito laburista che nel 2019 lo avevano disertato a favore dei Tories guidati dall’allora invincibile Boris Johnson.

Loading...

La «missione» di Governo

Dopo l’implosione di Johnson in seguito a una serie di scandali e il caos sui mercati provocato da Liz Truss, i Tories hanno ritrovato una certa stabilità con l’attuale premier Rishi Sunak, ma in un contesto di crisi economica e aumento del costo della vita. Starmer punta quindi a sfruttare l’insoddisfazione e delusione dei cittadini britannici per riconquistare i voti perduti cinque anni fa quando Jeremy Corbyn, troppo estremista per gran parte degli inglesi, era leader del partito.

La «missione Governo» di Starmer è inziata infatti già nel 2020 quando ha preso le redini del partito dopo la disfatta elettorale e lo ha riportato a posizioni più moderate. Ha fatto marcia indietro sul programma di rinazionalizzazioni promesso da Corbyn e ha corteggiato le imprese, promettendo di essere il vero «partito del business», in grado di promuovere la crescita ma anche gestire le finanze pubbliche in modo responsabile.

La benedizione di Bank of England

Perfino Mark Carney, l’ex governatore della Banca d’Inghilterra, ha dato la sua benedizione al Labour, definendo «serio» il programma economico del partito. Un altro successo è arrivato la settimana scorsa con la vittoria del candidato laburista alle elezioni suppletive di Rutherglen e Hamilton West in Scozia, strappando un seggio ai nazionalisti dell’Snp, lo Scottish Nationa Party.