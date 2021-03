Lacci, legacci, allacci da collezione: quello che ancora non sapete del corsetto Ha modellato la vita delle donne per secoli. Ora è tra gli accessori capaci di raccontare la rivoluzione estetica sviluppatasi attorno al corpo femminile. di Laura Leonelli

“Charles James Dresses, New York” (1948), Cecil Beaton, stima di 5.000 - 7.000 $, venduta da Phillips nella stessa asta del giugno 2020.

Un pegno così e non c'erano dubbi. Se mai uomo inglese alla corte di Elisabetta I avesse ricevuto in dono una stecca di balena, si sarebbe precipitato ai piedi della donna amata. Dopo mesi di regali, sonetti, fazzoletti, occhiate furtive dietro alberi, colonne e tende di velluto, finalmente la signora del cuore aveva capitolato e insieme ai nastri del pudore aveva sciolto quelli del suo corsetto, la corazza da cui proveniva la famosa stecca. Il busto, in inglese stays, termine che deriva dal francese estayer, supporto, era rimasto sul bordo del letto qualche ora, ma dopo l'ultimo bacio, dopo l'ultimo sospiro era tornato a sigillare le carni, aveva stretto le costole, e, una cinghia dopo l'altra, aveva spostato l'ordine degli organi interni per impedire al corpo di assumere e mantenere la forma che natura gli aveva offerto.

“Mainbocher Corset (Mme. Bernon)”, Parigi (11 agosto 1939), Horst P. Horst, venduta per 10.000 $ da Phillips, asta del

Per almeno cinque secoli, da quando Caterina de' Medici lo aveva introdotto in Francia – ma potremmo risalire alle divinità cretesi del 2000 a.C. che strizzate in un bustino, seno di fuori, agitavano in aria un paio di serpenti – il corsetto ha riscritto letteralmente la vita delle donne, e insieme a noi di qualche dandy capriccioso, riducendo il medesimo punto vita a una minuscola circonferenza. In pratica una strozzatura, che qualche anima crudele ha voluto paragonare a quella di una clessidra. Fossimo state più libere di gestire la sabbia del nostro tempo, più libere dalla tirannia dello sguardo maschile che ci voleva corolle di uno stelo esilissimo a qualunque età, avremmo gettato il busto alle ortiche, come ci suggeriva alla fine dell'Ottocento Elizabeth Stuart Phelps, scrittrice e femminista.

“Dovima under the EI, Dior”, New York (1956), William Helburn, venduta per 7.500 $ da Phillips, asta del 18-25 giugno 2020 a New York.

Avessimo preferito una voce maschile, tanto per ubbidire meglio, avremmo potuto ascoltare Thomas Woodrow Wilson, presidente degli Stati Uniti, che all'ingresso dell'America nel primo conflitto mondiale chiese alle compatriote di rinunciare al corsetto, e così fu, e con le 28 milioni di tonnellate di acciaio risparmiate dalla fabbricazione delle stecche, allora in metallo, vennero costruite due navi da guerra.

“Boulevard de Strasbourg, corsets”, Parigi (1912), Eugène Atget, stampa proveniente dalla collezione di Tristan Tzara, battuta a 509.000 $da Sotheby's New York nel 2014.

Poteva essere la volta buona, e invece con il ritorno della pace ci siamo di nuovo imbustate. E per fortuna, perché altrimenti non esisterebbero le magnifiche fotografie di questa collezione, che a dispetto del tema, i corsi e i ricorsi del corsetto, è dedicata non solo agli uomini, che sono feticisti per indole – chi di noi ha mai detto, come Goethe, una frase simile: “Portatemi uno scialle che ha coperto il suo petto, un nastro che appartiene alla mia amata” – ma anche alle donne. Se, infatti, il bustino è tornato di moda, il merito è nostro. E non è il solito masochismo, questa volta è potere. Al femminile.

“Audrey Hepburn with Flowers II”, Roma (1955), Norman Parkinson, venduta per 7.500 $ da Phillips nel giugno 2020.

I surrealisti, i più misogini tra gli artisti del Novecento, avevano capito benissimo che stava succedendo qualcosa di irreparabile e il canto del cigno del corsetto ancien régime spetta a una delle più belle immagini di Eugène Atget howardgreenberg.com , quei manichini fantasma che, in un biancore latteo già d'oltretomba, oscillavano al vento di Boulevard de Strasbourg, a Parigi. Nel 1926 André Breton aveva pubblicato la fotografia sul numero di giugno de La Révolution Surréaliste, a commento di un sogno erotico di Marcel Noll. Tristan Tzara, che abitava a pochi metri dallo studio di Atget al 17bis di rue Campagne-Première – e nella stessa strada viveva Man Ray – ne possedeva una copia, che qualche anno fa è stata battuta per più di 500mila dollari da Sotheby's .