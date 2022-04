LaChapelle in mostra al Mudec. Per raccontare che un altro mondo è possibile

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le rane non cantano più e la notte non è più la stessa a Maui. Qualcosa tra il cielo e il mare di una delle isole più belle delle Hawaii è cambiato. Lo stravolgimento del clima è arrivato anche qui, stagione secca troppo lunga, piogge in ritardo o impetuose oltre il limite. Le rane non cantano più perché sono scomparsi gli insetti e, insieme a loro, insieme a quell'equilibrio del mondo che vola sulle ali delicatissime di una zanzara, di un coleottero, di una libellula, è scomparso anche il miracolo del paradiso terrestre. Ma è per questo che David LaChapelle, abitante stagionale di Maui dove ha costruito una casa-rifugio-fattoria biologica, crede ancora ai miracoli, perché «i miracoli – dice il grande fotografo americano, cantore e distruttore del sogno di un consumismo felice – sono la misura della nostra sensibilità, la risposta alla nostra fede, la luce che arriva se non ci abbandoniamo all'oscurità e all'indifferenza». E tale è la nostra fede nel suo genio che non mancheremo certo la splendida mostra David LaChapelle. I Believe in Miracles, curata da Denis Curti e Reiner Opoku, e aperta al Mudec di Milano dal 22 aprile, Giornata mondiale della Terra, fino all'11 settembre. Le date parlano di terrorismo, quello che ci vede protagonisti più o meno responsabili degli assalti al pianeta e quello che dichiara apertamente l'odio. Eppure, e 90 immagini in mostra, meravigliose e molte inedite, ci consolano e ci illuminano.

David LaChapelle ritratto da Thomas Canet

Carriera miracolosa, quella di David LaChapelle, perché intrisa di salvezza, o meglio di ricerca di salvezza, visto che la sua famiglia ha trovato rifugio in quell'America che, in epoche diverse, è stata terra di approdo da un'Europa in guerra. I primi ad arrivare furono gli antenati del padre di David, ugonotti in fuga dalla Francia cattolica del 1600, sbarcati in Canada e da lì discesi negli Stati Uniti. La nonna e la madre del futuro artista invece avevano lasciato la Lituania nei primi anni Sessanta, traversata atlantica, Ellis Island, e tre giorni dopo Helga, ventenne, incontra Philip LaChapelle, innamorati, sposati, tre figli, Sonja, Philip e David, che nasce l'11 marzo1963. Se vogliamo cercare un altro miracolo, quello è Helga, la sua energia, operaia, cameriera, infermiera, lei «che si occupava della nostra famiglia, cucinava, e in quegli anni di cibo- spazzatura era già attenta alla nostra alimentazione», racconta il figlio, che ovviamente è vegetariano. La prima foto che David scatta è a sua madre in bikini bianco e oro, durante una vacanza a Porto Rico, lei bella come Ursula Andress, lui che a sette anni segue le sue indicazioni alla lettera, raggiunge il posacenere sulla moquette che indica il punto esatto da cui inquadrare, scatta, forse per sbaglio o forse no, inserisce la quinta di una tenda rossa, e nel trionfo dei colori, nella giornata di sole, nella sicurezza della posa, nel sorriso, nel profilo che taglia il cielo di un azzurro sfacciato, è già un'immagine che parla al futuro.

“Our Lady of the Flowers”, 2019, Hawaii. David LaChapelle.

Ma quel futuro è ancora lontano, e prima di mettere le ali, le stesse ali di carta che Helga metteva ai suoi figli nella fotografia degli auguri di Natale e che David metterà a Michael Jackson, e prima ancora di essere salutato “the hottest young photographer working today”, sulla copertina del volume ormai culto LaChapelle Land del 1996, David ha dovuto percorrere la sua personalissima via crucis, come ogni omosessuale. La corona di spine, e David la offrirà a un Leonardo DiCaprio quasi bambino in uno dei suoi primi famosi ritratti, è il bullismo dei compagni di scuola a Raleigh, nel North Carolina, dove i LaChapelle si erano trasferiti dal Connecticut. «Dai nove ai 15 anni è stato un inferno, e a un certo punto le cose andavano così male che avevo pensato di suicidarmi».

A 15 anni David lascia la scuola, fugge e l'approdo all'isola della salvezza, una seconda Ellis Island per chi è già americano, è New York, e a New York l'epicentro di ogni stravagante felicità è lo Studio 54. David, teenager di assoluta bellezza, fa il busboy, ogni sera una festa, incontri, euforia sessuale, sperimentazioni artificiali di vario tipo, fino a quando il padre, «il primo nella nostra famiglia a essersi laureato», lo viene a riprendere e lo iscrive alla North Carolina School of the Arts, «perché almeno il diploma dovevo prenderlo». Infiniti disegni con una facilità di mano prodigiosa e poi un giorno l'incontro “ufficiale” con la macchina fotografica: «Ho cominciato a ritrarre i miei compagni di scuola, un attimo dopo erano nudi nella mia camera, in posa come nei quadri del Rinascimento. Con quelle foto sono tornato a New York, prima mostra alla 303 Gallery. Poi tutto cambia, incontro Andy».