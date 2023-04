Ladri di moto, gli antifurti ad arco

Sono un classico degli antifurti meccanici per le due ruote, biciclette comprese: quelli per moto e scooter sono realizzati in acciaio cementato e sono estremamente resistenti non avendo parti mobili all’esterno del meccanismo di chiusura su cui far leva. Hanno lo svantaggio di essere ingombranti, specie per chi usa la moto (entrano, invece, nel sottosella di uno scooter), e difficilmente consentono di ancorare la moto a un palo. Rispetto al bloccadisco, però, l'antifurto ad arco offre una robustezza maggiore agli assalti a colpi di martello. Al momento dell'acquisto bisogna valutare il materiale che compone l'arco (dev'essere in acciaio temprato) e la robustezza del sistema di chiusura.



