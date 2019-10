Lady Amarena parla cinese: Liu Ting Zheng conquista la giuria Liu Ting Zheng detta “Tammy Liu” è la nuova regina dei cocktail premiata con corona e shaker d’argento a Bologna dall’azienda Fabbri 1905 di Food24

Lady Amarena 2019 è cinese

Una giuria di grandi professioniste, la presidente era Lucia Montanelli head bartender del Dorchester di Londra, ha decretato la vittoria di “Tammy Liu” come regina dei cocktail alla finale internazionale di Lady Amarena 2019.

Liu Ting Zheng, originaria di Taiwan, con un passato di ballerina e una vocazione all’arte della mixology esercitata in molti locali tra gli Stati Uniti e la Cina, -da sei anni è dietro il bancone del cocktail bar Mary Magnate di Shangai- è la nuova barlady premiata dall’azienda Fabbri 1905 con corona e shaker d’argento. Il suo drink originale “Ciao Bella” a base di Marendry (il liquore all’amarena) è risultato vincente, per gusto, presentazione e tecnica, rispetto a quelli proposti dalle altre 11 concorrenti provenienti da tutto il mondo per la quinta edizione del concorso dedicato alla mixology al femminile.



Al secondo posto si è classificata Penelope Agrimanaki dalla Grecia con il suo cocktail “Il Mondo”. Piazza d'onore per la 23enne Adriana Firicano, Head bartender del Teatro S.Cecilia di Palermo, che con il cocktail “La Lupa” si era aggiudicata il titolo di Lady Amarena Italia.