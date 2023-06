Lagarde annuncia nuovi rialzi dei tassi, ma il mercato vede la fine. Ecco perché

Ascolta la versione audio dell'articolo

Christine Lagarde, presidentessa Bce, ribadisce il concetto: «L’inflazione è ancora tropo alta, continueremo il nostro ciclo di rialzi dei tassi». Ma il mercato questa volta non vuole crederle: di fronte al calo netto (e soprattutto oltre le attese) dell’inflazione in quasi tutta Europa, inizia a scommettere che la Bce stia solo abbaiando. E che non morderà davvero come vuole farci credere.

Così le aspettative sulla politica monetaria della Bce, nonostante le dichiarazioni ancora dure di Lagarde e...