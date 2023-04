Lagarde (Bce): la frammentazione dell’economia globale porta più inflazione

Lagarde ha detto che alcuni Paesi intendono aumentare l’uso di alternative alle principali valute tradizionali per la fatturazione del commercio internazionale, come il renminbi cinese o la rupia indiana. Stiamo anche assistendo a un aumento dell’accumulo di oro come asset di riserva alternativo, probabilmente guidato dai Paesi con legami geopolitici più stretti con la Cina e la Russia. Ci sono anche tentativi di creare alternative a SWIFT. Dal 2014, la Russia ha sviluppato un sistema di questo tipo per l’uso domestico e transfrontaliero, con oltre 50 banche in una dozzina di Paesi che lo hanno utilizzato lo scorso anno. E dal 2015 la Cina ha creato un proprio sistema per liquidare i pagamenti in renminbi.

Questi sviluppi non indicano un’imminente perdita di dominio del dollaro USA o dell’euro. Finora, i dati non mostrano cambiamenti sostanziali nell’uso delle valute internazionali. Ma suggeriscono che lo status di valuta internazionale non dovrebbe più essere dato per scontato.



Serve cooperazione tra politica monetaria e politica fiscale

Per Lagarde, le banche centrali devono poter contare ora sulla cooperazione della politica fiscale.

«Di fronte a shock persistenti dell’offerta, le banche centrali indipendenti possono e vogliono continuare a garantire la stabilità dei prezzi. Ma questo obiettivo può essere raggiunto a un costo inferiore se altre politiche sono cooperative e aiutano a ricostituire la capacità di offerta».

Capital market union ed euro digitale: ruolo chiave

Per Lagarde, il mercato dei capitali unico è fondamentale per la stabilità dei prezzi tramite l’euro come valuta di riserva stabile: «dobbiamo completare l’unione dei mercati dei capitali. europei. Questo sarà fondamentale per determinare se l’euro rimarrà tra le principali valute globali o se altri prenderanno il suo posto».

Anche l’euro digitale giocherà un ruolo chiave. «Il modo in cui le banche centrali affrontano l’era digitale - come l’innovazione dei loro sistemi di pagamento e l’emissione di valute digitali - sarà fondamentale anche per stabilire quali valute alla fine saliranno e scenderanno. Questo è un motivo importante per cui la BCE sta studiando a fondo come potrebbe funzionare al meglio un euro digitale, se lanciato», ha detto Lagarde.