Lagarde (Bce): politica espansiva a lungo dopo la fine della pandemia

Questa situazione può essere davvero contrastata solo dalla politica fiscale. La recessione da Covid, ha spiegato Lagarde, colpisce i settori e i lavoratori in modo molto diseguale, e le aziende produttive e non produttive di ciascun settore in modo uguale: solo l'intervento governativo può calibrare gli interventi in modo da compensare difficoltà così diverse; e nello stesso tempo “rassicurare” le famiglie riducendo il desiderio di risparmiare per contrastare le incertezze.

La politica monetaria, però, deve continuare a sostenere questo sforzo: finora - ha detto Lagarde - ha salvato, insieme alla politica prudenziale, un milione di posti di lavoro. Il suo compito ora - ha proseguito - è quello di assicure «condizioni di finanziamento» (e non semplicemente condizioni finanziarie) favorevoli, anche in termini di durata, non solo ai governi ma anche ai privati.

Per due motivi. Il primo, e il principale, è quello di evitare un rialzo dei tassi di interesse che scoraggi ulteriormente le imprese. La politica monetaria, in secondo luogo,deve «continuare a sostenere il settore bancario». «Le aziende - ha aggiunto Lagarde - sono ancora dipendenti da nuovi flussi di credito; e quello che finora hanno preso molte risorse in prestito hanno sicuramente bisogno che i rifinanziamenti restino desponibili a condizioni attraenti per evitare un eccessivo deleveraging», cioè una brusca riduzione dell’esposizione creditizia.

Anche se questo scenario avverso non si dovesse verificare, la ripresa si annuncia in ogni caso non lineare, instabile, e comunque più lenta di quelle delle recessioni normali. Nella situazione attuale a essere particolarmente colpite sono le imprese dei servizi, contrariamente a quanto accade di solito, con ricadute importanti anche sul mercato del lavoro e il forte rischio di “ferite durevoli” al tessuto produttivo.