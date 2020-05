Lagarde alla Corte tedesca: «La Bce va avanti imperterrita, è indipendente e risponde al Parlamento europeo» Il presidente della Bce Christine Lagarde conferma che la Bce continuerà a fare tutto il necessario: è indipendente, risponde al Parlamento europeo sotto la giuristizione della Corte di giustizia europea di Isabella Bufacchi

Christine Lagarde (Reuters)

2' di lettura

Alla domanda: risponderà la Bce ai rilievi della Corte federale costituzionale tedesca, Christine Lagarde non ha avuto esitazione a rispondere: la Bce, come le altre banche centrali, è «indipendente». La Bce è un’istituzione europea, che risponde al Parlamento europeo e che opera sotto la giurisdizione della Corte di giustizia europea.

Leggi anche La Corte tedesca può davvero bloccare la Bce e il quantitative easing?

In una videoconferenza organizzata da Bloomberg sulla riapertura dell’economia e sulla protezione della salute pubblica, nella pandemia del coronavirus, Christine Lagarde ha detto che la Bce ha già un organo al quale riferisce sulle misure intraprese e gli strumenti utilizzati, e questo è il Parlamento europeo. «Ogni tre mesi faccio una relazione al Parlamento europeo - ha detto la numero uno della Bce». Di fronte al Parlamento, la Bce spiega come analizza, «soppesa, misura» gli strumenti che utilizza per la sua politica monetaria.

Dopo l’altolà della Corte costituzionale tedesca, che ha messo in dubbio il rispetto del mandato e del Trattato del programma di acquisti di titoli di Stato Pspp nel QE della Bce, Lagarde ha assicurato che la Bce «continuerà a fare tutto il necessario e tutto quello di cui c’è bisogno per centrare l’obiettivo del suo mandato e assicurarsi che la sua politica monetaria raggiunga tutti Stati dell’area dell’euro».

In risposta a questo shock della crisi pandemica «senza precedenti e in queste circostanze eccezionali», la Bce, ha scandito Lagarde, «chiaramente» deve andare al di là degli strumenti normali e convenzionali, deve utilizzare strumenti di natura altrettanto eccezionale che sono «calibrati e disegnati» con un livello di deviazione e margini di manovra appropriati al contesto. Con questa precisazione, la presidente ha messo al riparo il Pepp, il programma per l’emergenza pandemica di acquisti netti di attività per 750 miliardi lanciato a fine marzo, dal rischio di eventuali rilievi futuri della Corte tedesca.

In risposta a domande più pressanti sulla politica monetaria della Bce all’ombra della sentenza di Karlsruhe, Lagarde è ulteriormente chiarito: «La Bce è guidata dal suo mandato, che è quello di un’inflazione vicina ma poco sotto il 2%. E continueremo a fare tutto il necessario per centrare questo obiettivo con strumenti «la cui proporzionalità, misurazione, calibrazione, valutazione» sono tutti fattori che vengono dettati dalle circostanze. E le circostanze dello shock pandemico senza precedenti sono straordinarie, eccezionali, e così gli strumenti utilizzati dalla Bce.