Lagarde debutta nel Consiglio direttivo della Bce tra liti di falchi e colombe

Sul tavolo della prima discussione in Consiglio con Lagarde al posto di Mario Draghi, è stata nuovamente avanzata da alcuni membri la proposta di aumentare le informazioni contenute nei verbali che già vengono pubblicati con un dettagliato resoconto delle riunioni del Consiglio: oltre alla descrizione del dibattito sulle decisioni di politica monetaria come adesso, alcuni membri vorrebbero che fosse rivelata l’identità di chi prende posizioni nette in Consiglio.

Non tutti sono d’accordo: alcuni governatori di banche centrali potrebbero preferire esprimersi liberamente in pieno anominato. È quanto accade già quando ad un evento, o ad una tavola rotonda, partecipano i giornalisti e tutto va “on the records”: non tutti a quel punto esprimono liberamente la propria opinione.

La pubblicazione dei verbali è stata decisa e avviata sotto la presidenza di Mario Draghi, il quale però non vedeva con favore una trasparenza totale sulle varie posizioni emerse in Consiglio.

Il voto per ogni decisione di politica monetaria?

Alcuni membri del Consiglio sarebbero favorevoli a modificare le regole delle procedure decisionali, prevedendo il voto (per alzata di mano) per ogni decisione di politica monetaria. Ma anche in questo caso, non tutti sono d’accordo. Mario Draghi per esempio richiedeva il voto volta per volta, cioè quando il Consiglio era visibilmente spaccato e non c’era una chiara maggioranza. L’alzata di mano non è servita per il QE2 perché era già emersa una chiara maggioranza.

Al momento, le regole sono tali per cui qualsiasi membro del Consiglio può richiedere il voto per ogni singola decisione: basterebbe questo, in realtà, per consentire la votazione sempre, senza modificare le regole. Ma un automatismo eviterebbe al singolo membro di esporsi con una richiesta esplicita.