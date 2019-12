Lagarde: avanti con politica espansiva. Inflazione al 2%, il target si può rivedere «L’economia dell’Eurozona rimane debole, pesano i fattori globali. La risposta della politica monetaria è stata efficace e resterà al suo posto». Lo ha dichiarato Christine Lagarde, nuova presidente della Bce, in una audizione all’Europarlamento. Tra i temi anche il cambiamento climatico («È una priorità») e il bilancio dell’Eurozona («Sarebbe positivo») di Alb.Ma.

(REUTERS)

3' di lettura

L'economia nell'Eurozona «rimane debole», con un una crescita del Pil stimata ad appena lo 0,2% trimestre del 2019, e «la debolezza è soprattutto dovuta a fattori globali». Lo ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde, nel suo discorso introduttivo davanti alla Commissione economica e monetaria del Parlamento europeo. Lagarde ha ribadito il peso della politica monetaria («la politica monetaria può rispondere in modo efficace anche in presenza di fattori esterni negativi»), per poi difendere e ribadire la linea accomodante inaugurata dal suo predecessore Mario Draghi.

« La politica monetaria è stata un traino chiave della domanda durante la ripresa e questo non cambierà - ha detto - La politica monetaria continuerà a sostenere l'economia e a rispondere a rischi futuri in linea con il mandato della Bce sulla stabilità dei prezzi e continueremo a monitorare gli effetti collaterali della nostra politica».

Lagarde ha ribadito «l'impegno a rispettare il mandato, un impegno vitale per la stabilità dell'economia dell'Eurozona e del benessere dei cittadini dell'area euro».

Revisione strategi ca può includere anche il target dei prezzi

Lagarde è intervenuta anche sul tema della revisione strategica della politica monetaria, dichiarando che potrebbe riguardare anche un vecchio tabù: il target sull’inflazione, attualmente fissato a un livello vicino ma inferiore al 2%. «Dobbiamo chiederci se questo obiettivo di stabilità, fissato nel 2003, sia ancora valido - ha detto .- È un dibattito aperto e al momento non abbiamo una risposta». Lagarde ha sottolineato che «inizierà nel prossimo futuro» e «richiederà tempo per le riflessioni e per un'ampia consultazione». In particolare «il Parlamento europeo, e questa commissione in particolare, tradizionalmente sono stati un luogo unico per il dialogo - ha detto - Questa volta cercheremo un dialogo ancora più intenso e produttivo rispetto al passato».

Detto questo, ha precisato Lagarde, «è prematuro avventurarsi in dibattiti sulla precisa dimensione, direzione e tempistica della revisione, visto che la questione non è ancora stata discussa in modo approfondita dal Consiglio direttivo». I due principi che faranno da traino sono saranno «analisi approfondita e mente aperta».