Lagarde: grande incertezza su prospettive inflazione a medio termine

“Ci aspettiamo che l’indebolimento delle pressioni inflazionistiche continui, anche se l’inflazione complessiva potrebbe nuovamente aumentare leggermente nei prossimi mesi, principalmente a causa di alcuni effetti base. Tuttavia, le prospettive a medio termine per l’inflazione rimangono circondate da notevole incertezza”. Lo ha indicato la presidente della Bce Christine Lagarde nel discorso introduttivo all’audizione presso la commissione affari economici del parlamento europeo a Bruxelles.

Lagarde non ha aggiunto sostanziali novità a quanto già annunciato precedentemente sulla politica monetaria. Ha notato che l’inflazione al netto dei beni energetici e alimentari ha continuato a moderarsi. È scesa al 4,2% in ottobre a causa del calo dell’inflazione sia dei beni che dei servizi. E che anche la maggior parte delle altre misure dell’inflazione di fondo sono diminuite. Allo stesso tempo, l’indicatore dell’inflazione interna della Bce – che esclude le voci con un elevato contenuto di importazioni – “non è sceso di molto, riflettendo il fatto che l’inflazione è ora guidata più da fonti interne che da fonti esterne”.

Nel frattempo ha precisato che “le pressioni salariali rimangono forti. La nostra attuale valutazione è che ciò riflette principalmente effetti di recupero legati all’inflazione passata piuttosto che una dinamica che si autoavvera. E ci aspettiamo che i salari continuino a essere un fattore chiave che guida l’inflazione interna”. Allo stesso tempo, “il contributo dei profitti – che hanno contribuito in gran parte alle forti pressioni interne sui prezzi osservate di recente – si sta ora indebolendo”. Da notare che la Commissione nelle sue previsioni autunnali ha appena indicato che non c’è una rincorsa salari-prezzi che possa preoccupare in questa fase.

Lagarde ha parlato nuovamente dell’obiettivo di “garantire il tempestivo ritorno dell’inflazione al nostro obiettivo di medio termine del 2%” (l’uso del termine tempestivo appare non in linea con i tempi delle previsioni di crescita dei prezzi). E confermato che la Bce prevede “che il mantenimento dei tassi di interesse ai livelli attuali per un periodo sufficientemente lungo fornirà un contributo sostanziale al ripristino della stabilità dei prezzi”.

Le decisioni future “garantiranno che i tassi ufficiali siano fissati a livelli sufficientemente restrittivi per tutto il tempo necessario. Il livello appropriato e la durata della restrizione continueranno a essere determinati in modo dipendente dai dati, valutando le prospettive di inflazione, la dinamica dell’inflazione di fondo e la forza della trasmissione della politica monetaria”. Sarà a metà dicembre che il Consiglio direttivo rivaluterà la sua posizione di politica monetaria sulla base di nuovi dati e proiezioni aggiornate, anche per il 2026.