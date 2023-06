Lagarde: nuovo rialzo dei tassi a luglio

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

«Il nostro lavoro non è ancora finito. Escludendo un mutamento sostanziale delle prospettive di inflazione, continueremo a innalzare i tassi a luglio». Lo afferma la presidente della Bce Christine Lagarde parlando al forum dell’istituto centrale a Sintra (Portogallo). «L’impatto complessivo degli incrementi dei tassi decisi a partire dallo scorso luglio, pari a 400 punti base, non si è ancora esplicato appieno», ha aggiunto.

«L’inflazione nell’area dell’euro è troppo alta ed è destinata a rimanere tale per troppo tempo. Ma la natura della sfida dell’inflazione nell’area dell’euro sta cambiando», ha proseguito Lagarde nel discorso di apertura della seconda giornata di lavori del Forum Bce di Sintra. «Stiamo assistendo a un calo del tasso di inflazione man mano che gli shock che originariamente avevano fatto salire l’inflazione diminuiscono e le nostre azioni di politica monetaria vengono trasmesse all’economia - ha detto Lagarde -. Ma la trasmissione di questi shock è ancora in corso, rendendo più lento il calo dell’inflazione e più persistente il processo inflazionistico. Questa persistenza è causata dal fatto che l’inflazione si sta facendo strada attraverso l’economia in fasi, mentre diversi agenti economici cercano di trasferire i costi gli uni agli altri». I responsabili delle politiche monetarie - ha argomentato Lagarde - devono affrontare questa dinamica con decisione per garantire che non conduca a una spirale che si autoavvera alimentata da un disancoraggio delle aspettative di inflazione».

Loading...

«Nel Consiglio direttivo della Bce, siamo stati chiari sul fatto che due elementi della nostra posizione politica saranno fondamentali: dovremo portare i tassi a livelli sufficientemente restrittivi e mantenerli lì per tutto il tempo necessario», ha rimarcato la presidente.

«È improbabile che nel prossimo futuro la banca centrale sia in grado di dichiarare con assoluta certezza che il livello massimo dei tassi sia stato raggiunto: le decisioni della nostra politica monetaria devono essere infatti definite di volta in volta a ogni riunione e continuare a essere guidate dai dati», ha sottolineato Lagarde.