Lagarde preme su Roma: ratifichi presto riforma del Mes

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

«Speriamo che l’Italia ratifichi velocemente la riforma del Mes», trattandosi di una parte integrante del completamento dell’unione bancaria. Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde, riferendosi all’eventualità che il Paese si trovi ad essere l’unico a non aver ratificato la riforma dopo il via libera della Corte costituzionale tedesca.

Lagarde ha spiegato che, quanto alla relazione fra il Mes e l’Omt, il programma di acquisto di bond della Bce ideato sotto la presidenza di Mario Draghi che richiede la sottoscrizione di un protocollo d’intesa con il Mes, una mancata ratifica non avrebbe impatto sulla possibilità di attivare l’Omt qualora fosse necessario.

Loading...

«La Lagarde - dice all’ANSA il responsabile economia del Pd, Antonio Misiani - ha dato la sveglia al governo e in particolare al ministro Giorgetti, che ieri alla Camera sul Mes - per usare una delle metafore calcistiche così care al titolare del Mef - aveva buttato la palla in tribuna. Il tempo della melina è finito. È ora che il governo si assuma le proprie responsabilità, abbandonando le posizioni ideologiche del passato e ratificando un trattato che è interesse nazionale dell’Italia rendere presto operativo».

Giorgetti: Mes impopolare, cambiato contesto, va modificato

in un question time alla Camera ieri Giorgetti aveva espresso le riserve del governo sul Meccanismo europeo di stabilità. «Il Mes - ha detto - appare un’istituzione in crisi e per il momento in cerca di una vocazione. In parte per colpa sua, in parte no, è un'istituzione impopolare. Nessuno fra i Paesi europei ha voluto chiedere la sua linea di credito sanitaria». Quindi, l'impianto attuale del Trattato istitutivo del Mes appare non tenere conto del diverso contesto di riferimento e appare opportuno che, a monte, siano valutate modifiche.

«Dire No al Mes significa andare contro l'interesse degli italiani. E chiunque abbia a che vedere con la sanità sa che i soldi del Mes sanitario servono come il pane. Sì al Mes, subito». Così Matteo Renzi su twitter.