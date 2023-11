Bce: tassi al 4% per più di due trimestri, ma dipende dagli shock

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

I prossimi «due trimestri» non basteranno per determinare il tempo «sufficientemente lungo» dei tassi d’interesse nell’area dell’euro, che, mantenuti al livello attuale del 4% «abbastanza a lungo» daranno un contributo significativo per portare l’inflazione all’obiettivo del 2% sul medio termine. A condizioni geopolitiche invariate, cioè senza nuovi shock.

La presidente della Bce Christine Lagarde ha dato oggi una vaga interpretazione temporale riguardo la decisione di politica monetaria presa nell’ultima riunione del Consiglio direttivo il 26 ottobre, sottolineando che “long enough has to be long enough”, che “abbastanza a lungo” deve voler dire effettivamente abbastanza a lungo e quindi non può essere una questione di un paio di trimestri.

«I tassi hanno raggiunto un livello che, se sostenuto abbastanza a lungo, darà un contributo significativo a portare l’inflazione all’obiettivo del 2%. Questo è lo scenario di base che abbiamo prodotto con le previsioni di fine settembre, ma se ci saranno altri shock dovremo rivedere lo scenario», ha spiegato Lagarde, in una conversazione con Martin Wolf al Global Boardroom organizzato dal Financial Times.

Riguardo alla domanda su quanto a lungo i tassi rimarranno sui livelli attuali, la presidente ha spiegato che quando si dice «per un tempo sufficientemente lungo» si intende più di un paio di trimestri.

Lagarde ha ribadito che il mandato principale della Bce è la stabilità dei prezzi e che a questo si deve subordinare il mandato secondario che guarda anche alla crescita, all’occupazione, alle negoziazioni salariali, a imprese e famiglie. E per questo, per combattere l’inflazione, la Bce ha alzato i tassi di 450 punti base, «portando il tasso al 4% che è molto alto» dalla nascita dell’euro.