Lagarde, i tre perché di una pausa di Donato Masciandaro

(AFP)

3' di lettura

La prima decisione della Bce targata Christine Lagarde è non far nulla. Ci sono almeno tre ragioni per spiegare la pausa: tanta incertezza, necessità di mantenere coeso il Consiglio della banca centrale, voglia di non rischiare.

Soprattutto quando c’è il rischio che la conflittualità tra falchi e colombe si accentui troppo, è meglio fare i piccioni, che stanno fermi. Lo ha fatto ieri la Bce, il giorno prima lo ha fatto la Fed.

Nella sua prima uscita pubblica la nuova presidente della Banca centrale europea non ha mosso di un millimetro il pilota semi-automatico impostato da Mario Draghi prima di lasciare il timone: una politica monetaria ultra-espansiva, messa in atto incrociando i tre strumenti non convenzionali dei tassi negativi, degli acquisti sistematici di titoli sui mercati finanziari, degli annunzi vincolanti. La scelta di non far nulla può essere spiegata con tre diverse ragioni, che peraltro non si escludono tra di loro; anzi, possono rafforzarsi.

La prima ragione è l’incertezza. In questo momento l’incertezza non riguarda solo il ciclo macroeconomico, ma avvolge tutti gli aspetti della strategia della Bce, dagli obiettivi agli strumenti. Christine Lagarde ha confermato che intende avviare una revisione del modus operandi della politica monetaria europea, che verosimilmente impegnerà tutto il prossimo anno. Un revisione a tutto tondo, a partire – è stata la stessa Lagarde a sottolinearlo – dal tema cruciale della definizione del target primario, cioè la stabilità monetaria intesa come variazione del livello dei prezzi al consumo nell’Unione Europea.

È una questione particolarmente delicata, su cui le posizioni in campo – non solo in Europa – sono almeno tre. La Bce ritiene per ora che il target debba rimanere una crescita inferiore, ma vicina al 2 per cento. Le colombe pensano invece che il target inflazionistico debba tener conto che il tasso reale di remunerazione del capitale è in questi anni strutturalmente calato. Il calo del tasso reale deve allora essere accoppiato a una crescita del target inflazionistico – diciamo al 4% – per dare una scossa alle aspettative, e portare progressivamente a regime i tassi nominali lontano dal territorio negativo. Di parere opposto i falchi: se il tasso naturale è calato, la posizione più realistica e credibile della Bce dovrebbe semplicemente essere quella di prenderne atto, e modificare il target inflazionistico verso il basso, magari trasformandolo in un corridoio, diciamo tra l’1 e il 2%; l’effetto sarebbe una normalizzazione immediata della politica monetaria, l’unica che consentirebbe di porre fine in modo credibile alla fase dei tassi negativi.