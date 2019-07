Lagarde, von der Leyen e il titolo europeo tripla A per rafforzare l’eurozona

Secondo Prometeia, la nascita di un’obbligazione tripla A, condivisa a livello di Eurozona, potrebbe aiutare a circoscrivere il problema, che si riacutizza in tutte le fasi di crisi: sarebbe un ottimo sostegno per l’euro a livello globale e permetterebbe la diversificazione del portafoglio di titoli sovrani delle banche, a tutto vantaggio della stabilità dell’area. Senonché questo dibattito, che è in corso da tempo, non è riuscito sinora a trovare un adeguato consenso politico: nella sua versione più completa, infatti, l’emissione del “titolo sicuro” dovrebbe avvenire da parte di un’autorità fiscale europea. Ma per questa via si può incappare facilmente nella storica allergia tedesca alla mutualizzazione del rischio.

Gli esperti di Prometeia propendono allora per la seconda strada, che passa per la creazione di una sorta di sintetica obbligazione tripla A da parte del mercato. Lo strumento finanziario europeo sicuro sarebbe infatti la tranche senior di una cartolarizzazione che abbia come sottostante un fondo standardizzato di titoli di stato dell’area euro. Si otterrebbe in tal modo, sostengono i suoi sostenitori, uno schema che prescinde dal problema della mutualizzazione del rischio e dalla scarsa disponibilità tedesca a condividere i debiti altrui.