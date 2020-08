Lagardere giù in Borsa dopo il rinnovo anticipato del mandato ad Arnaud Lagardere

Arnaud Lagardere (Afp)

Rinnovato il mandato per quattro anni, in anticipo di sette mesi sulla scadenza e annunciata una nuova "tabella di marcia della strategia". La mossa dopo il patto tra Vivendi e Amber Capital

La Borsa di Parigi 'boccia' il rinnovo anticipato del mandato di Arnaud Lagardere quale gestore del gruppo fondato dal padre Jean Luc. Il titolo segna una delle performance peggiori del lisini con un calo di oltre 5 punti percentuali. Nella serata di lunedì 17 agosto il consiglio di sorveglianza del gruppo ha rinnovato del mandato di Lagardere junior per quattro anni, in anticipo di sette mesi sulla scadenza e ha annunciato una nuova "tabella di marcia della strategia".

Una replica alle mosse di Vivendi e Amber

La svolta avviene sulla scia del patto tra Vivendi e Amber Capital, primo e secondo azionista della Lagardere con il 23,5% e il 20% rispettivamente, che mirano all’entrata nel cds con quattro rappresentanti. La struttura in accomandita della Lagardere conferisce ampi poteri ad Arnaud Lagardere, nonostante detenga solo il 7,3% del capitale della società e il suo operato è da anni contestato da Amber, che lo ritiene responsabile dei cattivi risultati del gruppo. Il rinnovo del mandato ad Arnaud Lagardere – spiega una nota - è stato deciso “al fine di stabilizzare la governance del gruppo in un periodo inedito, di assicurare l’attuazione di una nuova roadmap strategica". Il cds ha inoltre voluto “affermare il suo attaccamento all’integrità del gruppo e sottolineare la sua accresciuta vigilanza a fronte dei tentativi di destabilizzazione della governance e alle velleità di smantellamento delle attività”.

Semestre pesante con un rosso di oltre 480 mln

Il patto tra Vivendi e Amber su Lagardere, annunciato l'11 agosto, aveva colto di sorpresa gli operatori, perché in precedenza Vivendi si era schierato a favore di Arnaud Lagardere ed era stato determinante nello sconfiggere Amber all’assemblea del 5 maggio, in cui il fondo attivista britannico aveva presentata una sua lista di rappresentati per il cds, con lo scopo finale di scardinare l’intera governance della società. La molla che ha indotto il gruppo dei media che fa capo a Bolloré e il fondo a siglare l’alleanza sono stati i conti semestrali della Lagardere, chiusi con una perdita di 481 milioni e un calo del fatturato del 38%.

La nuova "roadmap" strategica della Lagardere punta a “consentire alla Lagardere Travel Retail (negozi e boutique negli aeroporti e nelle stazioni, ndr) di emergere più forte dalla crisi attuale e riconquistare il suo status di motore di crescita del gruppo attraverso l'attuazione di un ambizioso piano di prestazioni operative e un adattamento del suo modello di concessioni per ottenere agilità e flessibilità nei confronti dei suoi partner commerciali” e mira a “confermare lo stato di forza trainante di Lagardère Publishing, rafforzando le proprie posizioni nel mondo, mentre il settore editoriale offre numerose opportunità di consolidamento a breve termine”. Quanto alle “altre attività del gruppo, costituite da marchi forti” l’obiettivo è di “ottimizzarne il valore”. L'accelerazione dello sviluppo di questi due pilastri – indica inoltre il comunicato della Lagardere – è accompagnato da “una governance rafforzata e rinnovata”, che oltre al mandato di Arnaud Lagardere, prevede la creazione di un “consiglio di gestione” del gruppo, composto dai membri dell'attuale Comitato Esecutivo a cui si aggiungeranno Arnaud Nourry e Dag Rasmussen, rispettivi responsabili di Lagardère Publishing e Lagardère Travel Retail, che "ora parteciperanno attivamente alla gestione strategica del gruppo".



