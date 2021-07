Laghi in musica e il ritorno di Umbria Jazz

2' di lettura

Ritornano i festival, come il celebre Umbria Jazz, che lo scorso anno aveva dovuto interrompersi. Non c'è ancora il numero incredibile di concerti delle edizioni pre-Covid, ma il festival presenta una line-up di alto livello, a partire dalla Jazz at Lincoln Center Orchestra, che raramente si è vista nel nostro Paese. A Perugia suonerà anche un pianista come Brad Mehldau, che però possiamo ascoltare anche in numerose altre città italiane. Le bellezze dei nostri laghi sono note ma è sempre bello poterle riscoprire, con due festival sul Lago di Como e uno sul Lago d'Orta.



Musiche sul lago

Dall'8 al 18 nella zona della Tremezzina sul Lago di Como il LacMus festival , con concerti di musica da camera in luoghi di grande bellezza, come Villa Carlotta, Villa del Balbianello (sito FAI), la Villa Melzi d'Eril a Bellagio, il Santuario di Ossuccio (sito Unesco).Sull'altra sponda ecco il festival Musica sull'Acqua dal 4 al 18; anche in questo caso scopriamo luoghi affascinanti come l'Abbazia di Piona (Colico) e la Villa Cipressi (Varenna). Sul Lago d'Orta dal 2 luglio al 18 settembre la 21a edizione del Festival, in spazi come la basilica romanica dell'Isola S. Giulio.

Umbria Jazz

Dal 9 al 18 a Perugia il celebre festival www.umbriajazz.it Tra i numerosi concerti, solo per guardare a quelli dell'Arena di Santa Giuliana, ecco l'apertura d'eccezione con la formazione newyorkese del Jazz at Lincoln Center Orchestra con la guida del suo fondatore, la tromba di Wynton Marsalis; tra i primi concerti, Stefano Bollani in un tributo a Chick Corea (10) e la voce di Cécile McLorin Salvant (12). E poi la Cuba più tradizionale del piano di Gonzalo Rubalcaba assieme alla band di Aymée Nuviola; e dall'Argentina direttamente il celebre Quinteto Astor Piazzolla.

Brad Mehldau in tour

Il 4 al Festival di Spoleto il piano del celebre jazzista; poi il 6 al Parco Querini, per il Vicenza Jazz Festival, a Carpi(12),Perugia(14), Monforte d'Alba(18), Grado(19). Ha appena inciso Variations on a Melancholy Theme, con la Orpheus Chamber Orchestra. Recentemente intervistato, ha rivelato l'influenza grande che Herbie Hancock ha avuto su di lui.