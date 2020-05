Lago Maggiore, riaprono il 18 maggio le bellezze d’arte e natura delle Isole Borromee Dal 23 maggio sarà anche accessibile il Parco del Mottarone meta ideale per famiglie con bambini, sportivi e amanti delle attività outdoor di L.Ben.

Isola Bella

Dal 23 maggio sarà anche accessibile il Parco del Mottarone meta ideale per famiglie con bambini, sportivi e amanti delle attività outdoor

2' di lettura

Dopo tanti mesi chiusi nelle nostre case è sicuramente piacevole riprendere il cammino passeggiando senza affanno all’aria aperta respirando il profumo delle rose e circondati dalle acque del Lago Maggiore. Una meta comoda a un’ora da Milano sono le Terre Borromeo con i loro giardini e musei. Da lunedì 18 maggio riaprono i siti museali di Isola Bella, Isola Madre e Rocca di Angera sul versante lombardo. Per eccedervi è consigliabile acquistare prima dell'arrivo il biglietto online per accedere in modo distanziato, ma direttamente, evitando la biglietteria. Sul sito è possibile organizzare una Borromeo Experience completa selezionando più location ad un prezzo scontato e aggiungere il trasferimento in motoscafo da Stresa. Ai visitatori è richiesto di rispettare rigorosamente le regole dettate dalle disposizioni governative come l'obbligo di indossare la mascherina, il distanziamento di sicurezza, lavarsi frequentemente le mani durante la visita nei luoghi chiusi. Per chi desidera trascorrere qualche giorno di vacanza sull'Isola Bella c’è la possibilità di pernottare in alcuni appartamenti sanificati prima di ciascun ingresso.







Oltre alle isole è anche accessibile da inizio mese l’oasi naturale del Parco Pallavicino, sul lungolago di Stresa, dove si può passeggiare tra i viali alberati e il giardino dei fiori con rose, zinnie, impatiens e begonie, ma non sostare nell’area giochi e picnic. Aprirà invece il 23 maggio il Parco del Mottarone, meta per famiglie con bambini, sportivi e amanti delle attività outdoor. Inaugurato lo scorso anno con lo scopo di valorizzare la zona boschiva, il parco avventura è dotato di quattro percorsi con differenti livelli di difficoltà, adatti anche ai più piccoli a partire dai 3 anni. Tutti i punti di ristoro saranno aperti temporaneamente solo con il servizio di asporto.

Per approfondire

● Strutture indipendenti, giardini e piscine nella natura. Istruzioni per una vacanza italiana