LagoFilmFestival - Veneto

Con 160 titoli provenienti da 45 Paesi, 71 anteprime nazionali, 7 internazionali e 2 mondiali, dal 22 al 30 luglio 2022 va in scena nell'affascinante borgo di Revine Lago, nel cuore delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, la diciottesima edizione di Lago Film Fest, il festival indipendente di cinema di ricerca che dal 2005 propone uno sguardo inedito sulle concezioni più contemporanee del cinema internazionale. Per nove giorni, il borgo veneto diventa teatro di suggestive proiezioni in riva al lago, incontri, laboratori per adulti e bambini, masterclass e performance a sorpresa tra i suoi vicoli medievali, offrendo al pubblico un'esperienza unica all'insegna di cinema, arte e musica. Per i suoi diciotto anni, Lago Film Fest diventa festival internazionale di cinema “di ricerca”, con la volontà di mappare le traiettorie dell'arte cinematografica del futuro e diventare la casa dei giovani talenti del cinema mondiale.

