Lamborghini ambasciatore del “made in Italy” a Pebble Beach

Alla Lounge Lamborghini a Monterey, una villa esclusiva nel cuore di Pebble Beach, la Casa di Sant'Agata Bolognese ha ospitato 450 personalità del mondo dell'economia, dell'impresa e dello spettacolo, giunti sia dalla East Coast che dalla West Coast. L'iniziativa ha visto il sostegno del Consolato Generale d'Italia a San Francisco.

“Festeggiare l'anno dei record alla Monterey Car Week è stata un'emozione davvero unica – ha spiegato Stefano Domenicali, ceo di Automobili Lamborghini - siamo arrivati in California con il record di vendite nel primo semestre 2019 (+96%) e con un prodotto la Urus, il nostro super suv che ha creato una vera e propria Lamborghini Mania. L'America, inoltre, ha registrato il maggior incremento di vendite: +128%, davanti all'Asia-Pacifico che pure ha più che raddoppiato i volumi e l'Europa con un aumento di oltre il 67%. E per quest'anno prevediamo un altro anno record”.



Stefano Domenicali presidente e amministratore delegato Lamborghini

In occasione della prestigiosa kermesse californiana, dove ogni anno a metà agosto da 69 anni vanno in scena lusso, glamour e tantissime auto esclusive, Lamborghini ha presentato tre novità: l'Aventador S by Skyler Grey, un esemplare unico del modello V12 interpretato dall'arte di Skyler Grey, il giovane artista statunitense considerato l'astro nascente della Street Art mondiale.

E ancora l'Aventador SVJ 63 Roadster, espressione dell'esclusività della SVJ 63 coupé, ma in versione aperta che sarà realizzata soltanto in 63 esemplari numerati per celebrare quello che è stato l'anno di fondazione della Casa del Toro, il 1963. Infine la Huracán EVO GT Celebration, serie limitata di 36 esemplari pensata per rendere omaggio alle doppie vittorie del 2018 e 2019 alla 24 Ore di Daytona e alla 12 Ore di Sebring, dove 36 sta per la somma oraria delle due famose gare endurance, anche conosciute come la “36 Ore della Florida”.



Ma non finisce qui perché il patrimonio storico della Casa di Sant'Agata Bolognese ha trovato la giusta valorizzazione nel corso del Pebble Beach Concours d'Elegance con una classe speciale dedicata al modello icona nella storia di Lamborghini, la Miura.

Il premio “Best in Class” nell'ambito della categoria della vettura è stato, infatti, conferito alla Miura P400 SV del 1972, n. di telaio #3673, un esemplare di proprietà del Presidente della FIA, Jean Todt che è stato completamente restaurato presso il Polo Storico di Automobili Lamborghini a Sant'Agata.