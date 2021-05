Lamborghini annuncia la prima elettrica: tutta la gamma ibrida entro il 2024

Tempi maturi per la Lamborghini elettrica

Per Winkelmann i tempi sono maturi per la svolta elettrica. «Ho sempre detto – spiega – che non è importante arrivare per primi, ma solo quando i tempi sono maturi. Un cambio di questo tipo deve andare di pari passo con la maturità delle persone. Oggi, le generazioni che hanno dai 30 ai 40 anni ci chiedono un prodotto sostenibile, danno per scontato che lo sia. Ma a una condizione: chiedono che il comportamento della vettura sia all’altezza e resti invariato, in quanto a prestazioni e a capacità di emezionare».

Oggi Lamborghini esporta il 95% delle vetture prodotte. «Nel mondo – continua il ceo – vediamo che non tutti i mercati sono pronti allo stesso modo alla rivoluzione elettrica. Ci sono due tipi di mercati maturi: quelli pronti per legislazione, come l’Asia, e quelli pronti per cultura, come i paesi del Nord Europa». Ma ormai il sentiero è tracciato.

Investimento da 1,5 miliardi

La maggior parte delle risorse del piano – 1,5 miliardi – saranno destinate ai modelli Aventador e Huracan. Senza tralasciare l’evoluzione di Urus. Due terzi di questa cifra andrà in ricerca e sviluppo, che sarà svolta interamente in Italia, nello stabilimento di Sant’Agata, certificato CO2 neutrale dal 2015.

Il resto coprirà acquisti funzionali alla realizzazione dei nuovi modelli in timeline. Lamborghini elettrica esclusa: per lei sarà stanziato un budget a parte.

La ricerca finanziata con l’investimento più grande di sempre nella storia di Lamborghini supporterà quindi il processo di elettrificazione del marchio fondato da Ferruccio Lamborghini, con l’obiettivo di individuare tecnologie e soluzioni capaci di unire il top delle prestazioni e della dinamica di guida con la conversione all’elettrico.