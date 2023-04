Lamborghini App Unica

Ovviamente la sicurezza ricopre una grande importanza per Lamborghini e Revuelto è equipaggiata con i sistemi di chiamata d'emergenza e di assistenza, che allerta attivamente la centrale operativa in caso di guasto. Oltre a ciò il Lamborghini Connect Vehicle Tracking System è in grado di rilevare un eventuale utilizzo non autorizzato della vettura, notificandolo non solo al proprietario ma anche a un servizio di sicurezza operativo 24 ore al giorno. L’interazione con la Lamborghini Revuelto continua da remoto anche una volta spento il motore. Tramite l'app Lamborghini Unica, l'utente può costantemente tenere monitorata la vettura visualizzando lo status dell’auto, conoscerne il livello carburante, carica della batteria, autonomia e l'esatta posizione quando parcheggiata. Inoltre l’app permette di attuare una serie di operazioni da remoto, come il blocco e sblocco delle portiere, anche tramite Apple watch.Unica svolge pure un’importante azione di controllo dell’auto quando è in utilizzo da un'altra persona diversa dal proprietario. È infatti possibile inserire dei parametri per impostare la velocità massima e limiti di utilizzo sia orari sia perimetrali tramite geolocalizzazione. Quindi se la vettura oltrepassa la velocità selezionata o supera i limiti dell'area impostata o ancora viene utilizzata oltre una certa ora, un alert avverte il proprietario tramite la app. Il tutto mantenendo il più alto grado di sicurezza per i dati dei propri clienti, protetti dai più alti standard di cyber security: l'utente ha infatti la possibilità di controllare se e quali dati condividere attraverso un sistema di Privacy Management a sei livelli di sicurezza.

