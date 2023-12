Lamborghini, arriva la settimana corta anche per le tute blu. E fino a 16mila euro di salario aggiuntivo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Alla Lamborghini arriva la settimana corta per tutti, anche per gli operai, con riduzioni di orario fino a 31 giorni. La scorsa notte la casa automobilistica ha infatti raggiunto l’accordo sindacale con Fiom e Fim sul contratto integrativo aziendale. L’intesa è stata trovata dopo un anno di trattative e nei prossimi giorni l’ipotesi sarà presentata alle assemblee dei lavoratori e sottoposta al voto.

La riduzione dell’orario

La riduzione dell’orario di lavoro che è stata condivisa da azienda e sindacati prevede l’alternarsi di una settimana da 5 giorni e una da quattro per il personale di produzione o collegato alla produzione che lavora su due turni (mattina e pomeriggio) e turno centrale: si tratta di una riduzione complessiva di 22 giornate di lavoro all’anno. Ci sarà invece una settimana da 5 giorni e due da 4 per il personale di produzione o collegato alla produzione che lavora su un regime a tre turni (mattina, pomeriggio e notte): in questo caso la riduzione complessiva sarà di 31 giornate di lavoro all’anno. Inoltre ci saranno 16 giorni in meno all’anno per gli operai non collegato alla produzione, mentre 12 giornate in meno sono previste per gli impiegati. Per quest’ultima categoria sarà possibile usufruire fino a 12 giorni di smart-working al mese.

Il premio aumenta

L’accordo ha definito anche un aumento sostanziale del premio di continuità di risultato annuale, che passerà dai 332 euro del 2022 a 2.200 euro nel 2026 (con un aumento a 1000 euro nel 2023, 1400 nel 2024 e 1800 nel 2025). Il nuovo Premio di Risultato sarà pari 4mila euro. Inoltre sono previsti aumenti di varie indennità legate alla produzione e per la valorizzazione delle competenze dei dipendenti. La quota totale che verrà erogata annualmente ai dipendenti Lamborghini, in aggiunta al salario previsto dal Contratto Nazionale, salirà così da 13.500 euro a circa 16mila euro (di cui 4000 variabili e 12.000 certi). Con la busta paga di novembre 2023 (pagata l’11 dicembre) verrà erogato inoltre un premio straordinario, legato al sessantesimo anniversario dell’azienda, pari a 1.063 euro.

L’appalto

Nuove condizioni anche per l’appalto dove è previsto il contrasto ai contratti pirata e incentivando accordi integrativi di secondo livello all’interno della comunità del sito produttivi.

La genitorialità

La trattativa ha portato anche all’introduzione di vari strumenti per il sostegno alla genitorialità e per il contrasto alla violenza di genere. Verranno creati dei permessi retribuiti in caso di adozione e affido di un bambino e per l’inserimento dei figli al nido o alla scuola materna, oltre che un aumento del 10% del contributo aziendale per il congedo parentale che arriva all’80% della retribuzione. Per quanto riguarda il contrasto alla violenza di genere, viene resa obbligatoria la formazione, in collaborazione con le associazioni che operano nel territorio sul tema, viene altresì costituito un gruppo di lavoro sull’”innovazione sociale” con l’obiettivo di conquistare nuovi diritti civici.