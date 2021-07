Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae, edizione limitata per celebrare il motore V12

5' di lettura

La nuova Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae debutta al Goodwood Festival of Speed 2021. Versione finale della supersportiva di Sant'Agata Bolognese, nasce per essere l'Aventador definitiva che chiude un'epoca dei tradizionali V12 aspirati realizzati da Lamborghini. Realizzata in un'edizione limitata di 350 esemplari numerati nella versione Coupé e di 250 nella versione Roadster, ora il motore V12 longitudinale posteriore è stato potenziato per erogare 780 cavalli a 8500 giri/min sulla trazione integrale. Nata per unire il meglio delle prestazioni delle Aventador SVJ, con le dinamiche di guida della Aventador S e il design Aventador, la nuova LP 780-4 Ultimae sarà presentata virtualmente e dal vivo al Goodwood Festival of Speed che si terrà tra l'8 e l'11 luglio nel Regno Unito.

Potenza e prestazioni

Il motore a dodici cilindri da 6,5 litri “Longitudinale Posteriore” (LP) scarica a terra 780 cavalli: 40 cavalli in più rispetto alla Aventador S e 10 cavalli in più rispetto alla Svj sulla sua trazione integrale permanente. La monoscocca unica in fibra di carbonio della Aventador LP 780-4 Ultimae, leggera ed estremamente rigida, e l'ampio uso di fibra di carbonio in tutta la carrozzeria garantiscono un peso a secco di soli 1550 kg. La versione Coupé, che pesa 25 kg in meno rispetto alla Aventador S, ha lo stesso rapporto peso-potenza della SVJ (1,98 kg/cv), un'accelerazione da 0 a 100 in 2,8 secondi e una velocità massina di 355 km/h, con 720 Nm di coppia a un massimo di 6750 giri/min più un variatore di fase (vvt) e un sistema di aspirazione a geometria variabile (vis) calibrati per una curva di coppia ottimizzata. L'impianto frenante Ccb passa da 100 km/h all'arresto totale in appena 30 m. Il controllo laterale è perfezionato grazie al sistema a quattro ruote sterzanti introdotto sulla Aventador S, che garantisce agilità alle basse e medie velocità e maggiore stabilità alle alte velocità. Il Lamborghini Dynamic Steering (Lds) sull'asse anteriore è calibrato per un'ottima risposta e reattività nelle curve più strette ed è allo stesso tempo adattato per l'integrazione con il sistema sterzante posteriore attivo sull'asse posteriore: due attuatori separati reagiscono in cinque millisecondi alle sterzate del conducente, permettendo così una regolazione in tempo reale degli angoli di sterzata per migliorare la stabilità in curva.

Design

Il design della Aventador Ultimae adotta un concetto specifico per il paraurti anteriore per incrementare il carico aerodinamico, con prestazioni longitudinali simili a quelle della Svj. L'Esc è calibrata per un controllo della trazione e una dinamica della vettura rapidi e precisi per il riconoscimento e l'adattamento delle differenze nell'aderenza, come nel caso di superfici a bassa aderenza quali la neve e il ghiaccio. La trazione integrale permanente, grazie al sistema sterzante posteriore, è calibrata per ottenere una coppia più elevata sull'asse posteriore: rilasciando l'acceleratore, sull'asse anteriore viene trasferita una coppia minore per una guida sportiva ma sicura. I sistemi sono gestiti da Lamborghini Dinamica Veicolo Attiva (Ldva), che elabora informazioni precise in tempo reale sul movimento della carrozzeria tramite i sensori, definendo in questo modo la risposta migliore di tutti i sistemi attivi al fine di adattare al meglio la dinamica del veicolo in ogni condizione.

Aerodinamica

Lo splitter e la “bocca” anteriore della LP 780-4 indirizzano un flusso d'aria supplementare per ottimizzare l'efficienza aerodinamica e il raffreddamento del motore e del radiatore, per prestazioni aerodinamiche all'avanguardia. I condotti di aerazione del paraurti anteriore e quelli laterali del sistema di raffreddamento riducono l'interferenza aerodinamica con gli pneumatici anteriori e ottimizzano il flusso d'aria verso il radiatore posteriore; a completare gli esterni dinamici la leggerezza del paraurti posteriore della Ultimae, un omaggio alla Svj. L'alettone posteriore del sistema aerodinamico attivo è orientabile in tre posizioni: può restare chiuso o essere regolato per fornire “massime prestazioni” o “massima manovrabilità”, in base alla velocità e alla modalità di guida selezionata, ottimizzando così l'equilibrio generale della vettura e lavorando insieme ai generatori di vortici inseriti sulla parte anteriore e sul retro del fondo piatto aerodinamico, che amplificano al massimo il flusso d'aria e agevolano il raffreddamento dei freni. Il cambio a 7 velocità ISR (Independent Shifting Rod) di Lamborghini garantisce una cambiata robotizzata in appena 50 millisecondi.

Modalità di guida

Le modalità di guida della Aventador LP 780-4 Ultimae consentono al conducente di selezionare non solo le opzioni dinamiche Strada, Sport e Corsa, ma anche di scegliere i propri parametri in modalità Ego per una configurazione ottimale della sospensione attiva Lamborghini (Lms), dei controlli della trazione (motore, cambio e trazione integrale) e del sistema sterzante.