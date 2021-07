Lamborghini Aventador Ultimae

E' l'ultima supercar della casa del Toro fra quelle alimentate esclusivamente con motore termico. Infatti, come previsto dal piano industriale entro la fine del 2024 la gamma della Lamborghini sarà completamente elettrificata. E l'erede dell'Aventador dovrebbe avere un V12 ibrido, quindi con un aiutino elettrico. Per salutare questo modello in listino da 10 anni, la Lamborghini ha realizzato una versione speciale dell'Aventador che sarà prodotta in 600 unità: 350 in versione Coupé e 250 Roadster. La sigla LP 780-4 Ultimae è così composto: LP sta per Longitudinale Posteriore, 780 sono invece i cavalli del dodici cilindri di 6.500 cc, 40 cv in più rispetto all'Aventador S, oltre che 10 in più della unità installata sulla SVJ. Le prestazioni della nuova Lambo sono di assoluto livello: accelerazione da 0 a 100 kmh in 2,8 secondi, da 0 a 200 kmh in 8,7 secondi, con una velocità massima di 355 kmh e una coppia di 720 Nm a un massimo di 6750 giri.

8/15 10/15 Menu