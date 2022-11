Lamborghini in crescita: fatturato +30% e Urus spinge le consegne

Ascolta la versione audio dell'articolo

Continua la crescita di Automobili Lamborghini. Le consegne da gennaio a fine settembre raggiungono le 7.430 unità (+8% rispetto allo stesso periodo del 2021). Tutte e tre le macro-regioni in cui Lamborghini è presente (America, Asia Pacifico ed Europa-Middle East-Africa) sono cresciute proporzionalmente. Il mercato di riferimento continua ad essere quello degli USA (+8%), seguito da Mainland China-Hong Kong e Macao (+5%), Germania (+16%), UK (+20%) e Giappone (+26%). Il fatturato dei primi nove mesi ha raggiunto 1,93 miliardi di euro, in aumento del 30,1% rispetto allo stesso periodo del 2021. Anche il risultato operativo ha fatto registrare un incremento del 68,5%, attestandosi a 570 milioni. Il corrispondente Return on Sales (RoS) ha raggiunto il 29,6%, superando il 22,8% raggiunto nello stesso periodo del 2021. “Questi dati in costante aumento dimostrano tutta la solidità di Lamborghini oggi. Abbiamo un portafoglio ordini che copre già il primo trimestre del 2024 e questo ci permette di lavorare con serenità guardando, in modo ponderato, alle sfide che il futuro ci impone, come il prossimo passaggio all’ibrido dal 2023”, commenta Stephan Winkelmann, presidente e ad della Casa di Sant’Agata Bolognese. Con alle spalle i migliori nove mesi di sempre, Lamborghini ha celebrato a settembre l’addio al V12 termico puro in attesa della fase di trasformazione epocale che prenderà avvio il prossimo anno con l’ibridizzazione di tutta la gamma entro il 2024.

La maggiore crescita tra i modelli è stata registrata da Huracán, con 2.378 unità consegnate a livello mondiale e un incremento dell'11% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In termini assoluti invece per Urus è un vero e proprio record commerciale con 4.834 unità consegnate da gennaio a settembre (+7%), il numero più alto di suv consegnati nei primi 9 mesi dal suo debutto nel 2018.

Il modello V12, l'Aventador, ha invece concluso il suo ciclo produttivo: a settembre è avvenuto il saluto all'ultimo esemplare di Aventador, che ha lasciato la linea produttiva sotto la commozione delle persone di Lamborghini che, dal 2011, hanno lavorato e accompagnato il successo di uno dei modelli moderni più iconici della storia di Lamborghini.

Numerose le novità presentate nel 2022, in omaggio all'ultimo anno celebrativo del motore a combustione interna: dal debutto della Huracán Tecnica alla recente presentazione del restyling di Urus con la versione Urus S e il derivato prestazionale Urus Performante, che ha conquistato il record tra i SUV della famosa e sfidante Pikes Peak.

In chiusura d'anno è atteso all'Art Basel di Miami l'ultimo saluto al motore termico puro con una versione off road di Huracán, un modello destinato nuovamente a sorprendere e creare un nuovo segmento del mondo delle supersportive.