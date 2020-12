Lamborghini Diablo, Sant'Agata celebra il 30° anniversario La leggendaria supercar festeggia 30 anni

La leggendaria supercar festeggia 30 anni

1' di lettura

Automobili Lamborghini celebra il 30° Anniversario della Diablo, una delle vetture più iconiche nella storia della Casa di Sant'Agata. Commercializzata da gennaio del 1990 e realizzata anche in serie speciali o da competizione con motori di 6,0 litri, la Diablo è stata la Lamborghini prodotta nel maggior numero di esemplari: 2.903 dal 1990 al 2001, quando è stata succeduta dalla Murciélago.

La storia del modello inizia nel 1985 con il nome in codice di Progetto 132 con l'obiettivo di sostituire al vertice della gamma Lamborghini la Countach. La linea è frutto di un progetto di Marcello Gandini poi parzialmente rivisto dal centro stile di Chrysler, diventata, nel frattempo azionista di maggioranza di Lamborghini. Conquistando gli appassionati fin dalla presentazione, la Diablo è la vettura di serie più veloce al mondo per l'epoca, capace di una velocità massima di 325 km/h ed ha un comportamento stradale esaltante, frutto anche dell'intenso lavoro di sviluppo che ha visto coinvolto il campione di rally Sandro Munari.

La Diablo ha l'impostazione meccanica classica delle V12 Lamborghini con motore in posizione longitudinale posteriore di 5,7 litri dotato di iniezione elettronica multi-point, capace di 485 CV e 580 Nm di coppia. Malgrado sia lussuosamente rifinita con interni in pelle, aria condizionata, vetri elettrici e sedili regolabili elettricamente la Diablo è ancora una vettura dura e pura, con trazione posteriore, nessun ausilio elettronico alla guida ed il servosterzo disponibile solo a partire dal 1993.



Loading...