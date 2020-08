Lamborghini Essenza SCV12, l’hypercar da 830 cavalli Prodotta in sole 40 unità Monta il V12 aspirato più potente di sempre di Simonluca Pini

2' di lettura

Una vera hypercar, realizzata per assicurare la massima performance in pista senza limitazioni dettate da regolamenti internazionali. È nata cosi la nuova Essenza Scv12, prima vettura completata progettata da Lamborghini Squadra Corse e disegnata dal Centro Stile di Sant’Agata.

Prodotta in soli 40 esemplari, ad un prezzo (non comunicato) stimato di oltre 2 milioni di euro, l’Essenza Scv12 è la risposta alla Ferrari Fxx.

Tradotto? Una hypercar pensata per facoltosi appassionati disposti a firmare assegni a sei zeri per guidare in pista il più potente motore 12 cilindri aspirato mai sviluppato dalla casa italiana.

La potenza infatti supera gli 830 cavalli grazie al contributo della sovralimentazione dinamica alle alte velocità. I terminali di scarico, progettati in collaborazione con Capristo, diminuiscono la contropressione migliorando le prestazioni, ed enfatizzano il sound unico del motore.

Il cambio è portante 6 rapporti X-trac, posto trasversalmente sul retrotreno e abbinato alla trazione posteriore, le sospensioni posteriori push-rod sono installate direttamente sulla trasmissione mentre il rapporto peso/potenza è di 1,66 kg/cv, grazie all'inedito telaio monoscocca in fibra di carbonio, e non abbinato a un rollcage in acciaio. Completano il panorama gli pneumatici slick Pirelli specifici montati su cerchi in magnesio da 19 pollici all’anteriore e da 20 pollici al posteriore con impianto frenante sviluppato da Brembo Motorsport. L’aerodinamica è figlia dell’esperienza Lamborghini Squadra Corse nelle competizioni Gt e assicura un livello di efficienza e deportanza superiore a quello di una vettura GT3, con un valore di 1.200 kg a 250 km/h. A bordo debutta il nuovo volante ispirato alla F1. I clienti Essenza entreranno a far parte di un esclusivo club che darà accesso a programmi di guida per in tutti i più prestigiosi circuiti del mondo e non manca il servizio di storage in un nuovo hangar realizzato a Sant’Agata Bolognese.