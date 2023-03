Lamborghini, fatturato oltre i 2 miliardi di euro nel 2022

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un’ottima annata. Sarà ricordato così il 2022 in casa Lamborghini, grazie ai risultati record in materia di fatturato, margine operativo e consegne. L’azienda diretta da Stephan Winkelmann ha chiuso il ’22 superando per la prima volta i 2 miliardi di fatturato, arrivando a 2,38 miliardi di euro con un aumento del 22% rispetto al 2021. Il margine operativo raggiunge il valore record del 25,9%. Questo si traduce in un risultato operativo pari a 614 milioni di euro, ovvero il 56% in più rispetto al record del 2021. Il 2022 rappresenta anche il quinto anno consecutivo nel quale il margine operativo ha registrato numeri in crescita, altro traguardo storico per l’azienda di Sant’Agata Bolognese. Comprata da Audi nel 1998, in meno di 24 anni il marchio di Sant’Agata Bolognese è riuscita a crescere in maniera esponenziale in termini di fatturato, dipendenti e volumi, come confermato dalle 9.233 auto consegnate nel 2022 contro le 1302 del 2010. Il 2023, anno del 60° anniversario della Lamborghini, sarà anche l'inizio di una nuova era nella storia dell'azienda. Il lancio della nuova supersportiva V12, la prima ibrida plug-in di Sant'Agata Bolognese, sarà il primo passo verso l'ibridazione dell'intera gamma di modelli, che si concluderà alla fine del 2024. I 2,5 miliardi di euro, che saranno investiti entro il 2028, rappresentano il più grande investimento di sempre per Automobili Lamborghini.

Lamborghini, consegne 2022

Quante auto ha consegnato Lamborghini nel 2022? Anche per quanto riguarda le consegne, Lamborghini ha registrato nel 2022 un record storico, raggiungendo il miglior numero di sempre per vetture consegnate e superando, per la prima volta nella storia dell’azienda, le 9.000 auto vendute. In tutte le macroregioni il segno è stato nettamente positivo mantenendo una distribuzione omogenea e coerente, con l’Asia che ha registrato un +14%, seguita dall’America con un +10% e infine Emea con un +7% rispetto al 2021. Gli Stati Uniti si confermano al primo posto in assoluto (2721 vetture consegnate, +10% rispetto all’anno precedente), seguiti da Chinese Mainland, Hong Kong & Macao (1018 vetture consegnate, +9% rispetto al 2021), dalla Germania (808 vetture consegnate, +14% rispetto all’anno precedente), dal Regno Unito (650 vetture consegnate, +15% rispetto all’anno precedente) e dal Giappone (546 vetture consegnate, +22% rispetto all’anno precedente).

Lamborghini, i modelli più venduti

Per quanto riguarda i modelli, si consolida il successo di Urus (5367 modelli consegnati, +7% rispetto al 2021), seguito da un importante incremento di Huracán (3113 modelli consegnati, +20% rispetto al 2021) e Aventador con 753 modelli consegnati, raggiungendo il termine della sua produzione a settembre 2022. “ Continua la nostra crescita aziendale e, anche per il 2022, possiamo confermare – ha commentato Stephan Winkelmann, Ceo di Automobili Lamborghini - con orgoglio il raggiungimento di obiettivi di altissimo livello. Questi numeri arrivano in un anno molto importante per l’azienda, che coincide con l’anniversario dei 60 anni dalla nascita e l’ingresso nella seconda parte del programma Direzione Cor Tauri: il più importante piano di investimenti che guiderà il nostro percorso di crescita, migliorando ulteriormente la nostra performance finanziaria, il valore del nostro brand e della nostra azienda. Il 2023 rappresenterà un anno ricco di sfide e di cambiamenti che siamo pronti ad affrontare spingendoci sempre oltre. Abbiamo la possibilità di focalizzarci sui prossimi obbiettivi anche grazie ad una lista d’attesa di 18 mesi che ci consente di proiettarci ai traguardi futuri con fiducia e tranquillità. Un momento di grande valore per Lamborghini che, continuando a perseguire questo percorso di crescita, resterà nella storia.”