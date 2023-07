Lamborghini Gallardo: 30 anni di un mito

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Gallardo, presentata al Salone di Ginevra 2003, è stata la prima Lamborghini di serie ad essere equipaggiata con un motore V10 e, fin da subito, è diventata un successo commerciale realizzando continui record di vendita e produzione. In occasione del suo ventesimo anniversario, Automobili Lamborghini ne ripercorre la storia per celebrare l'iconica “baby Lambo”. Già all'inizio degli anni ’70 Ferruccio Lamborghini intuì che ci fosse mercato per una Lamborghini più piccola e, soprattutto dai costi di acquisto e gestione più contenuti, e aveva chiesto lo sviluppo di quella che diventerà la Urraco e che evolverà, negli anni ’80, nella Jalpa. Nel 1987 in Lamborghini inizia lo sviluppo del progetto L140, destinato appunto a generare una Lamborghini più compatta. Nel corso degli anni nasceranno diversi prototipi, si studieranno svariate soluzioni tecniche, tra cui quella di un V8 prima e di un V10 poi. Nel 1998, dopo un'attenta analisi della situazione si decide di ripartire da zero, tenendo come uniche basi il concetto, le dimensioni generali e l'idea del motore a dieci cilindri, mai prima installato su una vettura stradale Lamborghini.

Gallardo: un successo immediato

Le caratteristiche che rendono Gallardo un successo sin dal primo momento, sono le sue prestazioni, la piacevolezza di guida, la sua affidabilità e la sua praticità tanto da poter essere usata tutti i giorni in pieno confort. Con la Gallardo inizia, nel maggio 2004, anche la tradizione Lamborghini di donare alcune vetture alla Polizia italiana. Sono mezzi destinati ad utilizzi speciali, trasporto d'organi o di farmaci salvavita ed eventi di rappresentanza. Il 25 novembre l’ultima Lamborghini Gallardo lascia la linea di produzione dello stabilimento di Sant’Agata Bolognese. L’ultimo esemplare assemblato è una Gallardo LP 570-4 Spyder Performante in colore Rosso Mars. In 10 anni di produzione la Gallardo ha portato con sé un ampio numero di edizioni speciali, è stata venduta in 45 Paesi e, unendo le 32 varianti, ha raggiunto un totale di 14.022 unità costruite. Sono numeri che rendono, a pieno titolo, la Gallardo una delle supersportive più apprezzate di sempre con un posto assicurato tra le icone del design italiano e dell’ingegneria automobilistica.

Gallardo: le particolarità del progetto

Riassumendo il primo V10 è un propulsore all'avanguardia: 5 litri con lubrificazione a carter secco, doppio albero a camme in testa per ogni bancata, con fase variabile delle (4 per cilindro) valvole e distribuzione comandata da catena.

Il cambio a 6 marce è dotato di sincronizzatori a doppio e triplo cono di ultima generazione con ottimizzazione del sistema di comando ed innesto, è posizionato dietro il motore e, la trazione sulle quattro ruote sfrutta il collaudato sistema VT. Anche un sistema sequenziale robotizzato, su questa versione offerto come optional, il Lamborghini e-gear, è stato sviluppato, pur mantenendo invariata la meccanica di base del cambio.

Il telaio strutturale interamente in alluminio è basato su particolari in estruso saldati ad elementi di collegamento in fusione. Su questo chassis, vengono montate le parti esterne della carrozzeria con sistemi differenziati (rivetti o viti o saldatura), in base alla funzione del pezzo. Altri particolari esterni hangon (come ad esempio i paraurti) sono realizzati in materiale termoplastico e collegati mediante bulloni.