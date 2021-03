Lamborghini Huracán EVO parla con Amazon Alexa

2' di lettura

L'annuncio era stato dato CES di Las Vegas del 2020 , ma ora è finalmente a disposizione di tutti i clienti che scelgono una Lamborghini Huracán EVO. Stiamo parlando dell'integrazione tra i servizi del Lamborghini Connect dell'assistente vocale Amazon Alexa, che va a far compagnia con le altre funzioni già presenti pensate per la navigazione, la sicurezza e il comfort. Questi vengono resi disponibili grazie al'app Lamborghini Unica, e rendono la casa bolognese la prima in assoluto ad offrire Amazon Alexa per il controllo totale dell'auto.

Quest'ultima, sui modelli Huracana MY21 equipaggiati con l'opzione ‘'Smartphone Interface e Connected Services'' lavorerà a braccetto con gli altri sistemi di infotainment già presenti, che includono Apple Carplay e Android Auto e Web Radio. Inoltre tutti gli aggiornamenti sono ora disponibili da remoto, in modalità “over the air”.Con Amazon Alexa il conducente potrà, con un semplice comando vocale, ad esempio, regolare il climatizzatore o le luci interne e il riscaldamento dei sedili, ma anche gestire le telefonate o la navigazione. Il tutto a beneficio della sicurezza durante la guida visto che si riducono drasticamente le distrazioni.

Inoltre Lamborghini ha integrato Alexa nel sistema LDVI (Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata) nella Huracán EVO a trazione integrale. Anche in questo caso basta un semplice comando vocale per avere feedback in tempo reale tramite la schermata LIS su parametri vari inclusi distribuzione della coppia e il controllo della trazione. Da non dimenticare che con Alexa integrata, è possibile anche comandare altri dispositivi dello stesso ecosistema. Ad esempio, sempre e solo con un comando vocale, dall'auto si può attivare il riscaldamento o il condizionatore della propria casa, accendere le luci o aprire il cancello.Amazon Alexa sarà disponibile gratuitamente (insieme alle altre funzioni) per tutti i proprietari di una Huracán EVO da metà aprile tramite un aggiornamento software da eseguire presso uno dei concessionari Lamborghini autorizzati.