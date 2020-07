Lamborghini Huracan Evo Rwd Spider

Arriverà in estate la nuova Lamborghini Huracán Evo Rwd Spyder, ultima nata dell'azienda di Sant'Agata Bolognese. La cabrio italiana introduce la trazione posteriore della gamma Spyder della Huracan Evo. Come tradizione il piacere di guida è al primo posto, amplificato dalla possibilità di viaggiare a cielo aperto gustandosi il sound inimitabile del v10 prodotto dai tecnici emiliani. Accreditata di 610 cavalli e 560 Nm di coppia, capaci di farla scattare da 0 a 100 km/in in soli 3.5 secondi e di raggiungere i 324 km/h di velocità massima, la Lamborghini Huracán Evo Rwd Spyder permette di chiudere la capote mentre si guida fino ai 50 km/h.

http://listino.motori24.ilsole24ore.com/auto-prezzi/lamborghini/huracan-spider/