Lamborghini Huracán Evo Rwd Spyder, 610 cavalli a cielo aperto Trazione posteriore e 610 cavalli di potenza per la nuova Lamborghini Huracán Evo Rwd Spyder di Simonluca Pini

Arriverà in estate la nuova Lamborghini Huracán Evo Rwd Spyder, ultima nata dell'azienda di Sant'Agata Bolognese. Presentata virtualmente a causa delle limitazioni imposte dalla diffusione del Covid-19, la cabrio italiana introduce la trazione posteriore della gamma Spyder della Huracan Evo. Come tradizione il piacere di guida è al primo posto, amplificato dalla possibilità di viaggiare a cielo aperto gustandosi il sound inimitabile del v10 prodotto dai tecnici emiliani. Accreditata di 610 cavalli e 560 Nm di coppia, capaci di farla scattare da 0 a 100 km/in in soli 3.5 secondi e di raggiungere i 324 km/h di velocità massima, la Lamborghini Huracán Evo Rwd Spyder permette di chiudere la capote mentre si guida fino ai 50 km/h.

Nuova Lamborghini Huracán Evo Rwd Spyder 2020

La Lamborghini Huracán Evo Rwd Spyder si differenzia dalla versione a trazione per integrale per una serie di dettagli, come il nuovo splitter anteriore e alette verticali accompagnate da prese d'aria anteriori più ampie e ben definite. Al posteriore arriva il paraurti posteriore nero lucido con un nuovo diffusore integrato che fa il suo debutto proprio sulla Huracán Evo Rwd Spyder. La capote della Spyder si ripiega sotto al cofano posteriore in 17 secondi, anche mentre si guida, fino a una velocità di 50 km/h. A prescindere dalla posizione della capote, il conducente può anche azionare elettronicamente il lunotto posteriore, che funge da paravento, se alzato, e in grado di amplificare il suono unico del motore V10, quando abbassato. Sono stati inoltre previsti due cristalli laterali rimovibili, che attutiscono il rumore aerodinamico nell'abitacolo e permettono di conversare anche ad alte velocità.

Lamborghini Huracán EVO RWD Spyder 2020

Lo speciale sistema di controllo della trazione P-Tcs è stato progettato per assicurare prestazioni adrenaliniche in ogni condizione, favorendo una trasmissione costante della coppia anche in fase di riallineamento della Spyder, dopo curve strette o drift. Il selettore Anima sul volante della Huracán Evo Spyder consente di avere il pieno controllo delle modalità di guida, in funzione delle quali è stato calibrato il P-Tcs. La modalità Strada garantisce stabilità e sicurezza in qualsiasi condizione, riducendo al minimo lo slittamento delle ruote posteriori e gestendo in modo più proattivo la trasmissione della coppia su superfici a bassa aderenza. In modalità Sport, ci si può divertire con una guida più dinamica, con le ruote posteriori libere di slittare in fase di accelerazione e la coppia limitata quando gli angoli di sovrasterzo aumentano rapidamente, così da stabilizzare e tenere sotto controllo la vettura. La modalità Corsa ottimizza trazione e agilità all'uscita da una curva in condizioni di elevate prestazioni, massimizzando dinamismo e velocità dell'auto. “La Huracán Evo Rwd Spyder raddoppia il divertimento di guida, offrendo un piacere puro e l'opportunità di celebrare la vita all'aria aperta. – ha sottolineato Stefano Domenica, Ceo dell'azienda - Il conducente è immerso nell'eredità ingegneristica Lamborghini, può sentire il feedback e il fascino di una vettura a trazione posteriore in cui l'intrusione dell'elettronica è ridotta al minimo, godendosi la sensazione di libertà e vitalità che solo la guida open-top può offrire.”

Scheda tecnica

La carrozzeria in alluminio e resina termoplastica della Huracán Evo Rwd Spyder poggia su un telaio ibrido leggero in alluminio e fibra di carbonio, con un peso a secco di 1509 kg e un rapporto peso/potenza di 2,47 kg/CV. La distribuzione del peso tra parte anteriore e posteriore secondo un rapporto 40/60, con un sistema di sospensioni a doppio triangolo e quadrilateri sovrapposti e ammortizzatori passivi, garantisce al conducente un ottimo feedback. I freni in acciaio ventilati e forati a croce sono accompagnati da cerchi Kari da 19” con pneumatici Pirelli P Zero progettati ad hoc. In alternativa, si può optare per cerchi da 20” e freni carboceramici. Il touchscreen HMI da 8,4” nella console centrale della Spyder, controlla le funzioni della vettura e garantisce la connettività necessaria per telefonate, accesso a Internet e Apple CarPlay.

Lamborghini Huracán EVO RWD Spyder

Quanto costa la nuova Lamborghini Huracán EVO RWD Spyder? La due posti di Sant'Agata Bolognese è commercializzata a al prezzo di 175.838 euro tasse escluse, che si traducono in quasi 215.000 mila euro. Come tradizione non manca una gamma di colori e finiture pressoché illimitata grazie al programma Lamborghini Ad Personam, che permette la massima personalizzazione secondo i gusti del cliente.