Lamborghini Huracan Spyder

La Huracán Spyder rappresenta l’ulteriore evoluzione dell'inconfondibile linguaggio stilistico Lamborghini. L’elemento che maggiormente caratterizza il look degli esterni è la nuova capote in tessuto, disponibile in diversi colori e azionabile elettricamente tramite un sistema elettroidraulico. In posizione chiusa la capote si integra perfettamente nella silhouette della vettura, mentre una volta aperta scompare del tutto in uno spazio concepito appositamente, mantenendo così perfettamente equilibrato il centro di gravità ed enfatizzando le linee sportive di questo modello cabrio. Una specifica soluzione di design prevede due pinne aerodinamiche che emergono dal vano in cui si ripiega la capote, durante la sua apertura. Enfatizzando la forma bassa della carrozzeria, le alette posteriori, in corrispondenza degli schienali dei sedili, prolungano la linea del tetto verso il retrotreno, ridefinendo così il profilo della Spyder. Nel dettaglio la Lamborghini Huracán Spyder Huracán Evo Spyder è una Scoperta 2 porte 2 posti della Lamborghini lunga 452 cm, larga 193 cm, alta 118 cm con un bagagliaio da 100 . Nella versione Huracán Evo Spyder costa 249.523 euro con motore a benzina di 5.204 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 470 kW/640 cavalli ed una coppia massima di 600 Nm a 6.500 giri/min. La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 83 litri. Le emissioni di CO2 sono di 338 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 3,1 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 325 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.542 kg.

