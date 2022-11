Lamborghini Huracan Sterrato, supercar adatta al fuoristrada

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Debutto per la nuova Lamborghini Huracan Sterrato, coupé V10 da 610 cavalli realizzata per assicurare elevate prestazioni anche fuori dall'asfalto. Modello caratterizzato da soluzioni inedite per il marchio di Sant'Agata Bolognese, la Sterrato fin dal primo sguardo svela le sue potenzialità di andare tutta velocità anche su fondi a bassa aderenza grazie ad una maggiore altezza da terra e per una serie di particolari come le protezioni sulla carrozzeria o la nuova modalità di guida rally.

Lamborghini Sterrato

L'altezza da terra della Huracan Sterrato è stata aumentata di 44 mm rispetto alla Huracan Evo, per garantire una maggiore escursione delle sospensioni, così come l'ampiezza delle carreggiate anteriore (+30 mm) e posteriore (+34 mm). Inoltre la protezione sottoscocca anteriore in alluminio, i brancardi rinforzati, il diffusore posteriore e i robusti passaruota proteggono il corpo vettura. La presa d'aria, dal tipico design posta sul cofano posteriore, alimenta anche il motore con aria pulita quando si percorrono percorsi polverosi. Rispetto alla Huracan Evo, la Sterrato è equipaggiata con una versione aggiornata del sistema Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata (LDVI), con calibrazioni specifiche per Strada e Sport, portando inoltre al debutto sulla linea Huracán la modalità Rally dedicata alle condizioni di bassa aderenza

Lamborghini Huracan Sterrato, scheda tecnica

La Huracan Sterrato è equipaggiata con il motore V10 di 5.2 litri in versione da 610 cavalli di potenza massima e 560 Nm di coppia (a 6500 giri/min), abbinato al cambio doppia frizione sette marce e alla trasmissione integrale controllata elettronicamente con differenziale autobloccante meccanico posteriore. Progettata per offrire le massime prestazioni su fondi sterrati e sabbiosi, accelera da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi e raggiunge la velocità massima autolimitata elettronicamente di 260 km/h. La coupé emiliana monta freni con pinze fisse monoblocco a 6 pistoncini (anteriore) e 4 pistoncini (posteriore) in alluminio e dischi carboceramici ventilati e forati con diametro 380 mm e spessore 38 mm all'anteriore e diametro 356 mm e spessore 32 mm al posteriore. I cerchi in dotazione sono da 19 pollici su pneumatici Bridgestone Dueler 235/40 R19 EF all'anteriore e 285/40 R19 al posteriore.

Interni Lamborghini Huracan Sterrato

Salendo a bordo si viene accolti dagli interni, caratterizzati dalla selleria in Alcantara Verde Sterrato. Il touchscreen presenta nuove grafiche e funzionalità dedicate alla guida su sterrato; lato strumentazione debuttano l'inclinometro digitale con indicatore di beccheggio e rollio per misurare gli angoli di inclinazione della vettura, la bussola, l'indicatore delle coordinate geografiche e quello dell'angolo di sterzo. Lamborghini Connect include tra i servizi di bordo l'integrazione con Amazon Alexa per regolare le funzioni dell’auto come il clima e l’illuminazione, nonché controllare la navigazione, le telefonate e l’intrattenimento con un semplice comando vocale. Tramite l'app Lamborghini Unica inoltre è possibile controllare da remoto la vettura, con ad esempio il controllo della velocità e l'invio di una destinazione direttamente al navigatore. Non manca il sistema di telemetria connessa che permette al pilota di monitorare le proprie prestazioni e analizzare i dati tramite l’app Unica; i possessori di Apple Watch possono anche sincronizzare i dati relativi al battito cardiaco con la telemetria di bordo per misurare anche le proprie performance fisiche durante la guida. Per ricordare le esperienze al volante è inoltre disponibile il Lamborghini Drive Recorder, che consente di registrare video dei momenti più emozionanti durante la guida, andando ad arricchire la funzione Board Diaries, l'album dei ricordi digitale integrato nell'app Lamborghini Unica.

Lamborghini Huracan Sterrato, prezzo

Quanto costa la Lamborghini Huracan Sterrato? La coupé emiliana parte da oltre 260.000 euro, cifra a cui aggiungere la lunga lista di personalizzazione assicurate dal programma Lamborghini Ad Personam che prevede 350 colori carrozzeria e oltre 60 colori per gli interni in pelle e Alcantara. Prodotta a Sant'Agata Bolognese da febbraio 2023, la Lamborghini Huracan Sterrato sarà realizzata in soli 1499 esemplari.