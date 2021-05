Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo2, in pista dal 2022

2' di lettura

La nuova Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo2 debutta online in attesa della presentazione sul circuito francese di Le Castellet, in occasione del secondo round stagionale del Lamborghini Super Trofeo Europe. Realizzata da Lamborghini Squadra Corse, l'inedita vettura da corsa sarà l'unica protagonista delle tre serie continentali del campionato Lamborghini a partire dal 2022. Oltre al lungo elenco di novità pensate per garantire la migliore performance in pista, la nuova Huracán Super Trofeo Evo2 anticipa parzialmente elementi di design della prossima gamma stradale. Erede della Huracan Super Trofeo presentata sette anni fa a Pebble Beach, recentemente arriva a 400 unità prodotte, con la nuova Evo2 il marchio di Sant'Agata Bolognese punta a raggiungere in pochi anni quota 500 esemplari.

Dal punto di vista estetico la Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo2 estremizza il design delle precedenti generazioni, anticipando stilemi che debutteranno sulle stradali nei prossimi anni. Cambia radicalmente l'anteriore, caratterizzato da nuovi gruppi ottici full Led ad alta intensità dal design esagonale e dal labbro “a omega” che raccorda le pinne in carbonio e che sottolinea il legame stilistico con la Huracán Sto. Nuove anche le prese d'aria “air curtain”, che ottimizzano i flussi d'aria, mantenendoli aderenti alle fiancate, e la resistenza aerodinamica. Il posteriore, caratterizzato dall'ampia ala in carbonio, unisce uno stile minimale all'elevata percezione di leggerezza. Le cornici dei nuovi gruppi ottici a Led sono un tributo al design della Countach e sono “idealmente” sorrette dal bumper in carbonio ad arco, che collega le appendici aerodinamiche poste dietro le ruote alle pinne ridisegnate del diffusore.

La nuova vettura è spinta dalla motorizzazione V10 aspirata 5.2 litri da 620 cavalli di potenza massima, abbinata al cambio sequenziale a 6 marce X-Trac e alla trazione posteriore. Novità anche sul fronte dell'impianto frenante, progettato e sviluppato da Squadra Corse. I dischi anteriori in acciaio passano da 380 a 390 mm e le nuove pinze hanno la possibilità di alloggiare pastiglie dal design inedito e con superficie maggiorata per ottimizzare performance e consumo. Le novità riguardano anche numerosi componenti della carrozzeria, come i rivestimenti dei brancardi e le appendici aerodinamiche posteriori, convertiti da materiali plastici alla fibra di carbonio. Inoltre ora i fender posteriori sono composti da un unico elemento, che comprende parte dello spoiler laterale, per avere una continuità di superfici ottimale.

Il prezzo è di 305mila euro. I clienti avranno la possibilità di aggiornare le Huracán Super Trofeo Evo con un kit dedicato disponibile da inizio 2022.