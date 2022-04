Lamborghini Huracan Tecnica, tutto quello che c'è da sapere sulla nuova supercar di Sant'Agata

Ascolta la versione audio dell'articolo

Trazione posteriore, 640 cavalli di potenza, stile profondamente rivisto e una dinamica di guida in grado di passare dal traffico di tutti i giorni ai cordoli della pista. La nuova Lamborghini Huracan Tecnica aggiunge una lunga novità per il modello compatto del marchio di Sant'Agata, a partire da un design in grado di aggiornarla radicalmente. Con lo stesso motore della Huracan Sto e un incremento di 30 cavalli rispetto alla Huracan Evo a trazione posteriore (RWD), la Tecnica scarica a terra sulle ruote posteriori una coppia pari a 565 Nm a un regime massimo di 6.500 giri/min e garantisce un'accelerazione migliorata da 0 a 100 km/h in 3,2 secondi.



Lamborghini Huracan Tecnica, stile e dimensioni



La Tecnica introduce uno stile profondamente rivisto nella gamma Huracan, presentando una serie di novità a partire dal nuovo frontale dove debutta un nuovo paraurti che riprende il design a Y della Terzo Millennio ed integra per la prima volta un air curtain su un modello Huracán. Il nuovo splitter anteriore, con lamelle aperte e più basse, che convogliano l'aria attraverso le ruote, contribuisce a migliorare la deportanza e il raffreddamento. Più lunga di 6 centimetri rispetto alla Huracan Evo, nonostante la stessa altezza e larghezza appare più bassa e più ampia, con una silhouette ispirata alle linee dei cristalli in stile Daylight Opening della Essenza Scv12 sviluppata da Lamborghini Squadra Corse. Il nero del motivo frontale a Y continua sui fianchi fino alle prese d'aria laterali, mentre il tetto, nello stesso colore della carrozzeria, è disponibile come opzione anche in nero. Tante le novità anche al posteriore, che includono un nuovo lunotto posteriore verticale in grado di offrire una migliore visibilità, mentre il cofano motore riprogettato e in fibra di carbonio leggera rende ancora più visibile il V10. La parte posteriore della vettura integra un nuovo paraurti con presa d'aria ottimizzata e un diffusore in tinta con la carrozzeria o, come optional, in nero; il tutto coniugato con nuovi terminali di scarico esagonali. L'alettone posteriore fisso completa il profilo di Tecnica, mentre il suo design aerodinamico contribuisce in modo sostanziale a migliorare del 35% la deportanza posteriore rispetto a Huracán Evo Rwd senza aumentare la resistenza aerodinamica, che anzi risulta ridotta del 20%, con un miglioramento dell'equilibrio aerodinamico, maggiore stabilità in frenata e più velocità in curva. Anche il sottoscocca è stato ottimizzato grazie a nuovi deflettori aerodinamici che ne accrescono l'efficienza aerodinamica. I nuovi cerchi, Damiso, con taglio a diamante da 20'', ispirati alla Lamborghini Vision Gt, presentano un design esagonale e montano pneumatici Bridgestone Potenza Sport.



Motore e dinamica di guida



La Huracán Tecnica monta un propulsore da 5,2 litri che eroga una potenza di 640 cavalli, proprio come la STO, e una coppia di 565 Nm a 6.500 giri/min. Grazie a un peso a secco di 1.379 kg, la coupé emiliana dichiara un rapporto peso-potenza di 2,15 kg/CV. Alla potenza incrementata corrisponde un motore con un suono più possente e nitido ai massimi regimi, mentre all'interno dell'abitacolo la Tecnica assicura un maggiore comfort acustico.



Ogni aspetto del comportamento dinamico della vettura è controllato dal il sistema LDVI (Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata),integrando sistemi e configurazioni per garantire un precontrollo in logica “feed-forward” sostanzialmente in tempo reale, per assicurare una dinamica di guida ottimale. La Tecnica a a trazione posteriore integra un sistema a ruote posteriori sterzanti con un rapporto di sterzata diretto e ripartizione della coppia, insieme al Performance Traction Control System (P-TCS) modificato e a una configurazione specifica delle sospensioni.



Interni connessi



A bordo la Tecnica presenta una dotazione riprogettata. Il quadro strumenti riduce i colori e migliora la leggibilità grazie a un nuovo ampio arco che si apre davanti al conducente. Lo schermo del tunnel centrale include le funzioni Ldvi visualizzate in tempo reale e tutte le funzioni di connettività, come Apple CarPlay, Android Auto e Amazon Alexa. Come già apprezzato sulla Sto, il sistema di bordo include la telemetria connessa e diari di bordo che registrano destinazioni e tempi in pista, connessi all'app Unica. Tra le novità i sedili sportivi ad altezza regolabile: Le opzioni disponibili includono porte in fibra di carbonio, bulloni delle ruote in titanio leggero e apposite cinture di sicurezza a 4 punti per chi utilizzerà la prevalentemente in pista.