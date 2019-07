Lamborghini insegue Ferrari e prepara un’hypercar ibrida plug-in da 1.000 cv La casa di Sant'Agata svelerà al salone di Francoforte una super sportiva che sarà la base della nuova Avantador che adotterà unmild hybrid da 48 volt di Corrado Canali

Alla Lamborghini hanno deciso di accelerare il programma di elettrificazione subito dopo che la Ferrari ha svelato la sua prima vettura ibrida, la SF90 Stradale. L'occasione sarà il Motor Show di Francoforte dove la Casa di Sant'Agata Bolognese ha in programma di esporre un hypercar a tiratura limitata.

Non si sa ancora molto al riguardo, ma secondo i primi rumours la vettura potrebbe costare 2,5 milioni di dollari e che avrà come caratteristica inedita un motore ibrido realizzato sulla base del V12 aspirato della Avantador.

Non ci sono ancora specifiche di prestazioni, ma pare che la nuova hypercar che avrebbe per ora soltanto un nome in codice LB48H è già stata mostrata ai potenziali acquirenti già l'anno scorso.

Tanto che è probabile che potrebbe andare già esaurita prima ancora della presentazione prevista come detto al Salone di Francoforte. Indipendentemente da ciò, pare che l'hypercar servirà ad anticipare il modello che sarà di fatto il successore dell'attuale Aventador.

Mentre lo stile delle due vetture sarà probabilmente diverso, entrambi sono equipaggiati con un propulsore ibrido in grado di garantire dei vantaggi prestazionali, ma anche in fatto di efficienza. Pare, inoltre, che sia la hypercar che la nuova Aventador si ispirano al concept Terzo Millennio, una vettura laboratorio realizzata da Lamborghini in collaborazione col Mit, il Massachusetts Institute of Technology di Boston, ma mentre l'Aventador di serie disporrà di un sistema mild hybrid da 48 volt, la hypercar dovrebbe offrire un propulsore ibrido plug-in che abbina al motore V12 aspirato 3 motori elettrici.



In questa configurazione, infatti, potrebbe garantire una potenza di circa 1.000 cv, un aumento significativo rispetto ai 770 cv prodotti dalla Aventador SVJ.

Ulteriori informazioni al riguardo si sapranno poco prima del debutto in pubblico della hypercar previsto per il 10 di settembre alla vigilia dell'apertura del Salone internazionale dell'automobile di Francoforte (12-22 settembre).