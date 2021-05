Lamborghini Jalpa, per i collezionisti una grande occasione perduta

3' di lettura

Questa auto, di cui quest’anno ricorre il quarantesimo anniversario, rappresenta oggi una delle più clamorose occasioni perdute da parte dei collezionisti ed anche uno dei rarissimi casi di ribaltamento della propria posizione di mercato accaduti nel nostro mondo. Anticipando per una volta le nostre valutazioni, che normalmente mettiamo in chiusura dell’articolo, comunichiamo subito che oggi per una una Lamborghini Jalpa in ottime condizioni occorre stanziare mediamente 120.000 euro, quindi molto di più di una corrispondente Ferrari 328 GTS. Ebbene, non più tardi di una decina di anni fa la sua quotazione era invece al di sotto della metà di quella della concorrente di Maranello.

E non si vendeva; stranamente, infatti, la fortissima personalità del suo stile ed il carisma del suo marchio non riuscivano a scalfire l’indifferenza degli osservatori; posto che non si poteva certamente accusarla di notorie deficienze progettuali o di particolare inaffidabilità, crediamo che il motivo sia stato da ascrivere alla mancata conoscenza delle sue prerogative.

Nata nel periodo più difficile della Lamborghini Automobili, non riuscì mai a sfondare sul mercato vendendo solamente 420 esemplari dal 1981 al 1988; molti di più dei cinquantasei della Urraco Silhouette del 1976, da cui strettamente deriva, ma comunque una cifra insufficiente per farsi conoscere ed apprezzare. La Lamborghini Jalpa è l’ultima evoluzione del progetto Urraco, l’unica otto cilindri della storia della Casa emiliana prima della Urus, concepito e sviluppato interamente da Paolo Stanzani in un momento molto felice dell’azienda, nell’intento di far raggiungere alla Lamborghini Automobili un volume produttivo che consentisse tranquillità per il futuro.

Condizionata, nella sua riuscita, da qualche economia di troppo già in questa fase embrionale, la vettura ebbe comunque buon successo grazie anche alla linea creata da un Marcello Gandini in stato di grazia; nata con cubatura da 2,5 litri per 220 CV, nel 1974 il suo motore se la vide elevare fino ai tre litri per 260 CV; nell’occasione la catena subentrò alla meno longeva cinghia dentata nel comando della distribuzione.

Verso la metà degli anni '70, resisi conto a Sant’Agata Bolognese (ed anche a Maranello per inciso) che l’impostazione a motore centrale della loro piccola quattro posti era ideale per una due posti sportiva, la Urraco 3000 si vide affiancata dalla Silhouette (era il 1976): un’affascinante scoperta tipo “Targa” con telaio aggiornato da Giampaolo Dallara in funzione degli nuovi pneumatici super ribassati P7 Pirelli dalle prestazioni mai viste prima.