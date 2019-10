Lamborghini: migliorano i conti e il bonus arriva a 3.800 euro

La casa automobilistica di Sant'Agata Bolognese, forte del miglioramento dei conti economici, ha raggiunto un accordo con i sindacati per il rinnovo del contratto integrativo 2019-2022. Tra le novità introdotte da Lamborghini: più ore di permesso, incentivi per chi va al lavoro a piedi o in bicicletta, premi di produzione in aumento, nuovi corsi di formazione. Secondo il nuovo contratto, il premio di risultato passa dai 3.000 euro del 2018 ai 3.500 del 2019 per arrivare a 3800, uguali per tutti, nel 2022. Dal 2020 ci sarà anche un premio legato alla sostenibilità.

