Lamborghini, nuova barchetta avvistata in pista Prime immagini di una nuova Hypercar del Toro. Sarà una nuova one-off milionaria? di Simonluca Pini

Lamborghini scende in pista con una nuova barchetta. La foto del frontale in esclusiva che pubblichiamo apre interessanti interrogativi su cosa stanno realizzando a Sant'Agata Bolognese. Dopo aver presentato la SCV12, hypercar da 2.5 milioni di euro rivale della Ferrari FXX, Lamborghini Squadra Corse è al lavoro su un nuovo progetto ad alte prestazioni. La “quasi” certezza che si tratti di una hypercar realizzata dal reparto Motorsport di Sant'Agata deriva dalle grafiche scelte per nascondere il prototipo, le stesse viste sugli esemplari camuffati della SCV12.

Non è una Lamborghini SCV12 Roadster

Ad un primo sguardo si potrebbe pensare di trovarsi davanti alla Lamborghini SCV12 Roadster. In realtà analizzando con attenzione la foto, la barchetta sorpresa tra le curve dell'Autodromo di Monza apre la strada alla nascita di una nuova one-off. Infatti è evidente che la base di partenza sia la stessa della Lamborghini Aventador, dalla lunghezza del passo fino agli scarichi posteriori, mentre la firma luminosa dei fari anteriori è la stessa della Lamborghini SC18 Alston. Presentata alle World Final 2018, la SC18 Alston è stata la prima one-off prodotta da Lamborghini Squadra Corse e realizzata per un appassionato e molto facoltoso imprenditore cinese. Se ora resta da scoprire se la Barchetta V12 resterà un'esemplare unico o verrà prodotta in una serie ultra-limitata, è sicuramente una certezza il prezzo multimilionario della nuova hypercar emiliana.