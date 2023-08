Lamborghini, un ottimo semestre con la spinta del mercato Usa

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il primo semestre del 2023 è stato un altro periodo molto positivo per Lamborghini in termini di vendite, fatturato e redditività. Con la loro crescita costante, gli Stati Uniti si confermano il principale mercato del brand, per un totale di 1625 vetture consegnate: un aumento del 7% rispetto al primo semestre del 2022. Nel corso dei primi sei mesi dell’anno, le consegne di Huracán V10 negli Stati Uniti hanno registrato un notevole aumento, pari al 62%, mano a mano che i clienti Lamborghini ricevevano i loro esemplari di Huracán STO e Huracán Tecnica. A luglio sono iniziate anche le consegne di Huracán Sterrato, la supersportiva all terrain adatta a tutte le condizioni di guida.



Grazie a una rete solida e in espansione sul territorio statunitense, quest'anno il brand di Sant'Agata Bolognese - entrato nel perimetro del gruppo Volkswagen nel 1998 quando fu acquistato da Audi (per 100 miliardi di lire, pari a 70 milioni attuali; oggi è valutato 11 miliardi di euro) - ha festeggiato l'apertura di numerose concessionarie in tutto il Paese presentando il nuovo look dei suoi showroom.

La California si conferma il mercato di maggior successo degli Stati Uniti, registrando il 25% delle vendite totali. La Florida rappresenta il 19% delle vendite totali negli Stati Uniti, seguita dalla cosiddetta Tri-State Area e dalla Pennsylvania, che si attestano invece al 14%. Di recente, lo scorso 18 luglio, è stato inaugurato Lamborghini Newport Beach, nuovo showroom nella California del Sud, con un grande evento che ha marcato il primo step della fase due dell'era elettrica di Lamborghini con il debutto sulla West Coast di Revuelto, prima supersportiva HPEV ibrida plug-in con motore V12. Questa ibrida plug-in eroga oltre 1.000 CV totali, combinando la potenza di un nuovo motore centrale V12 da 6,5 litri, tre motori elettrici e cambio a doppia frizione a 8 rapporti. Con una velocità massima superiore ai 350 km/h, questa coupé può passare da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi. I primi esemplari di Revuelto saranno consegnati ai clienti a partire dalla fine di quest’anno.

«Siamo orgogliosi di aver raggiunto anche quest'anno risultati da record nel primo semestre per la regione delle Americhe. Queste cifre non indicano solo che la domanda per il nostro prodotto è incredibilmente solida - proprio nell’anno in cui festeggiamo i 60 anni di una storia e di una traduzione straordinarie - ma arrivano anche in un momento cruciale, che ci vede nel pieno della transizione verso l’ibridizzazione di tutti i modelli entro la fine del 2024», ha sottolineato Andrea Baldi, ceo di Automobili Lamborghini Americas.