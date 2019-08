Lamborghini potrebbe rientrare ufficialmente alla Le Mans 2020 Per il ceo Stefano Domenicali il progetto è per ora soltanto in discussione di Corrado Canali

2' di lettura

L'ormai imminente Classe Hyper Sport che prevede l'impiego di hypercar e sostituirà l'attuale classe “regina” LMP1 nel Campionato mondiale Endurance e di conseguenza anche alla 24 Ore di Le Mans a partire dal 2020 ha già attirato l'attenzione di brand come Aston Martin e Toyota, ma ora pare che anche Lamborghini potrebbero aggiungersi a loro.



E' stato lo stesso ceo della Lamborghini Stefano Domenicali a lasciarlo intendere in più di un'occasione affermando che il costruttore di Sant'Agata Bolognese sta studiando un clamoroso ritorno alla 24 Ore di Le Mans.

“Ci sono discussioni al riguardo e stiamo cercando di capire meglio i regolamenti per vedere se la nuova Classe può essere interessante per noi - ha spiegato al Festival di Goodwood 2019, lo stesso Domenicali - non c'è null'altro da dire fino a quando la valutazione sarà terminata: è a quel punto che la risposta potrebbe essere o sì o no. Per ora, se mai, è solo possibile”.



Domenicali ha poi aggiunto che in Lamborgini non ha ancora un budget per sviluppare una hypercar che possa soddisfare i requisiti di omologazione per la nuova classe. “Ma l'attuale SC18 (nella foto) dimostra che abbiamo una base per quello che potrebbe essere un approccio interessante – ha poi aggiunto – visto che l'auto dimostra che in Lamborghini avremmo le potenzialità per sviluppare un tale progetto”.



In base alle normative prevista per la Classe hypercar, i produttori devono schierarsi al via con un veicolo basato su auto stradale di cui siano prodotti almeno 20 modelli omologati per un periodo di due anni. E visto che Lamborghini conta di presentare al prossimo Salone di Francoforte (12-22 settembre) una hypercar sia pure a tiratura limitata, il progetto potrebbe essere sviluppato sulla base di questa super vettura.