Lamborghini, record nel 2022 con oltre 9.200 vetture consegnate

La crisi non ferma il lusso e le auto supersportive, come confermato dai risultati di Lamborghini nel 2022. L’azienda di Sant’Agata bolognese ha realizzato la sua migliore annata dalla fondazione nel lontano 1963, grazie alle 9233 vetture consegnate in tutto il mondo nell’annata appena trascorsa con un incremento del 10% rispetto all’anno precedente. In termini di numeri, Lamborghini negli anni trascorsi ha registrato 8.205 unità nel 2019, 7430 nel 2020 e 8.405 nel 2021. In tutte le macroregioni il segno è stato positivo mantenendo una distribuzione omogenea e coerente con l’Asia che ha registrato un +14%, seguita dall’America con un +10% e infine Emea con un +7% rispetto al 2021. Cresciute anche le concessionarie, passando da 173 a 180 in un solo anno e presenti in 53 paesi diversi.

Lamborghini 2022, i modelli più venduti

Per quanto riguarda i modelli Lamborghini più venduti nel 2022, la Urus è al primo posto con 5367 modelli consegnati, +7% rispetto al 2021, seguita dalla Huracán (3113 modelli consegnati, +20% rispetto al 2021) e Aventador con 753 modelli consegnati raggiungendo il termine della sua produzione a settembre 2022. Sul fronte dei mercati, Gli Stati Uniti si confermano al primo posto in assoluto (2721 vetture consegnate, +10% rispetto all’anno precedente), seguiti da Chinese Mainland, Hong Kong e Macao (1018 vetture consegnate, +9% rispetto all’anno precedente), dalla Germania (808 vetture consegnate, +14% rispetto all’anno precedente), dal Regno Unito (650 vetture consegnate, +15% rispetto all’anno precedente) e dal Giappone (546 vetture consegnate, +22% rispetto all’anno precedente).