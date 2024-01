Lamborghini Revuelto

La nuova hypercar della Lamborghini apre ufficialmente l’era dell’elettrificazione del marchio, che già nel 2024 proporrà anche l’erede dell’Huracan e una varinate della Urus con powertrain plug-in hybrid. La Revuelto è un’ibrida alla spina a trazione integrale, spinta da un sistema formato da un motore V12 di 6,5 litri e da tre unità elettriche abbinato a un cambio a doppia frizione con otto marce, che schiera la bellezza di 1.015 cavalli. Il powertrain proietta la Revuelto sino a 350 all’ora e al traguardo dei 100 orari in 2”5. In vendita a un prezzo di oltre 500.000 euro. Una cifra che accessori e personalizzazioni esclusi non ha frenato l’interesse degli appassionati, poiché la casa ha dichiarato di avere già venduto sulla carta la produzione dei primi due anni e mezzo. Ovvero, 4.000 esemplari.

