Revuelto, in pista con la prima hypercar ibrida di Lamborghini. Tutti i dettagli

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Tre motori elettrici e uno termico. E che termico! Stiamo parlando di un V12 da 6.5 litri di stirpe illustre. Ecco in sintesi la Lamborghini Revuelto, prima ibrida, peraltro plug-in, della casa di Sant’Agata che riesce a coniugare i vantaggi dei motori elettrici con le doti, e qui ci sono tutte le emozioni del sound, del dodici cilindri aspirato. In totale la nuova Lambo schiera 1.015 cavalli.

Lamborghini Revuelto, nelle intenzioni della casa di Sant’Agata, prende il testimone dalla Aventador. La nuova hypercar, è capostipite di una nuova specie: è infatti la prima Lamborghini ibrida plug-in. Si tratta di un gioiello da circa 500 mila euro, ma il conto sale di molto attingendo alle sterminate possibilità di personalizzazione. Tra l’altro la casa di Sant’Agata ha dichiarato di aver già venduto, sulla carta, la produzione dei primi due anni e mezzo e parliamo di qualcosa come 4.000 unità.

Lamborghini Reveulto, il powetrain ibrido

Ma torniamo alla Revuelto: la vettura, che senza mezzi termini si pone come antogonista della Ferrari SF90, è tecnicamente una ibrida plug-in, cioè ricaricabile. La casa italiana però, anziché definirla come Phev, Plug-in hybrid, preferisce spostare la H e chiamarla - inventando una nuova sigla - Hpev , ovvero High Performance Electrified Vehicle, veicolo elettrificato ad alte prestazioni. In effetti, la Revuelto è elettrificata nel senso che i suoi motori elettrici sono al servizio di perfomance pazzesche (350 km/h e un zero cento di 2.5 secondi, mentre si arriva a 200 km/h in 7 secondi) piuttosto che per ridurre consumi e impatto ambientale. La casa dichiara le emissioni complessive di CO2 del 30% inferiori rispetto alla Aventador Ultimae, ma francamente l’impatto di una macchina del genere è del tutto irrilevante per numero di esemplari (costa mezzo milione di euro) che saranno prodotti e per i km che percorreranno: è solo una questione di politica e di legislazione. L’elettrificazione serve per muoversi nelle Ztl o per uscire dal garage senza destare attenzioni visto che viene a mancare l’inconfondibile sound del V12, un motore che è l’essenza del Dna Lamborghini. L’autonomia, in modalità EV, assicurata dalla batteria di soli 3,8 kWh inserita nel tunnel, è di appena 10 km. Il powertrain di Revuelto combina un V12, denominato L545, da 6,5 litri, 825 cv e 725 Nm, con tre motori elettrici. Due sono posti sull’asse anteriore e con 140 kW e 350 Nm ciascuno coadiuvano anche la trazione integrale (e sono usati per la retromarcia). Un terzo elettromotore da 110 kW è posizionato sul cambio a 8 marco con doppia frizione, (e qui c’è una citazione tecnica della leggendaria Miura) in posizione posteriore e trasversale. Il V12 tra l’altro è anche elemento di stile essendo a vista.

Lamborghini Revuelto, come è fatta la prima ibrida plug-in della casa di Sant'Agata

La vettura sfrutta pneumatici Potenza Sport, sviluppati ad hoc da Bridgestone che misurano 265/35 ZRF20 all’anteriore e 345/30 ZRF21 al posteriore (in opzione si può scegliere cerchi da 21 e da 22 pollici).

Lamborghini Reveulto, il design e l’aerodinamica

Lo stile della nuova hypercar, lunga quasi 5 metri, larga poco più di due e alta appena 1.160, segna un nuovo corso nel linguaggio visivo del marchio, ma è comunque molto aderente alla sua tradizione. Ritroviamo infatti le “scissor doors”, le famose portiere che si aprono verso l’alto, il muso affusolato e il ricorrente stilema esagonale e soprattutto una Ypsilon che ricorre nella firma luminosa dei gruppi ottici e di molti elementi della macchina: dalla plancia ai sedili. Completamente nuovo anche l’abitacolo, dove spicca in plancia un touchscreen verticale da 8,4 del sistema di infotainment compatibile con Android Auto e CarPlay a cui non manca anche l’assistente vocale Amazon Alexa. Il cluster strumenti è digitale da 12,3” e per il passeggero è disponibile un ulteriore display da 9.1 pollici. Il sistema si aggiorna in Ota (Over-the-air). La Revuelto è anche la prima Lamborghini a sfoggiare un sistema Adas completo.

Lamborghini Reveulto, la carrozzeria e il telaio in carbonio

La carrozzeria veste un telaio realizzato in carbonio, altro elemento del Dna Lambo, che è sviluppato con tecnologie di derivazione aeronautica e non a caso è battezzato monofuelage e permette di avere grandissima rigidità torsionale (il 25% in più, sempre rispetto alla Aventador) con masse contenute e, infatti, il rapporto peso potenza è di appena 1,75 kg/cv: il valore migliore della storia di Lamborghini. Lo stile, inoltre, abbina forma e funzione ed è in tal senso uno dei pilastri dello sviluppo aerodinamico della vettura insieme all’efficienza che è stata ottimizzata combinando un elevato carico aerodinamico e minimizzando la resistenza.