Lamborghini Revuelto, debutta l’hypercar ibrida V12 plug-in da 1.015 cavalli

Lamborghini Reveulto, tutte le foto della nuova supercar V12 plug-in Photogallery30 foto Visualizza

Lamborghini Revuelto: caratteristiche tecniche e powertrain

La nuova hypercar combina un nuovo motore termico V12 aspirato 6.5 litri da 825 cv, orgogliosamente visibile dall’esterno, con altri tre propulsori elettrici da 140 kW ciascuno (circa 190 cv).

Due elettromotori sono posti all’anteriore ed erogano motricità all’avantreno. Il nuovo motore V12, denominato, L545, ha un peso di soli 218 kg, 17 in meno di quello utilizzato attualmente sulla Aventador. Mentre i due motori elettrici, che danno trazione alle ruote anteriori, sono di tipo a flusso assiale raffreddati. Oltre a questi due motori elettrici, nella Revuelto è proposto anche un terzo motore (sempre elettrico), posto sul cambio automatico doppia frizione a otto rapporti che per la prima volta viene proposto su una Lamborghini 12 cilindri.

Auto 2035, Winkelmann (Lamborghini): "L'industria dell'auto ha bisogno di certezze. Gli e-fuel non risolvono"

I tre motori elettrici vengono alimentati, come accennato, da una batteria agli ioni di litio da 4500W/kg posizionata sotto il tunnel centrale, che permette di guidare la nuova Lamborghini anche in modalità elettrica. E nel caso in modalità elettrica servisse più aderenza entra in funzione anche il terzo motore elettrico posteriore. Da questo si evince come la Lamborghini possa viaggiare a quattro ruote motrici ad emissioni zero.

Lamborghini Revuelto: telaio leggero in carbonio

Il telaio è realizzato in carbonio e consente alla Revuelto di diventare con i suoi 1,75 kg/cv la Lamborghini con il miglior rapporto peso/potenza mai realizzata dalla casa del Toro. Il peso ridotto e la potenza del motore V12 “elettrificato” le consentono di scattare da 0 a 100 km/h in appena 2,5 secondi e di raggiungere una velocità massima di ben 350 km/h.

Questo telaio, ribattezzato “monofuelage” oltre alla monoscocca in fibra di carbonio presenta la cosiddetta Forged Composites, una parte anteriore del telaio realizzata in uno speciale materiale composto da carbonio in fibra corta in bagno di resina, che Lamborghini usa già dal 2008 per alcune applicazioni strutturali.