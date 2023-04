Lamborghini Revuelto debutta a NY l’ibrido V12

La Lamborghini Revuelto, da poco svelata in Italia ha debuttato anche a New York in un fuorisalone esclusivo alla Lounge nel cuore di Chelsa Arts District. Nell'anno dei festeggiamenti del 60° Anniversario il brand di Sant'Agata Bolognese espone nel suo mercato di punta, il Nord America il primo passo verso l'ibridizzazione dell'intera gamma di modelli. C'è un terzo motore elettrico a flusso radiale al di sopra del cambio a 8 marce e doppia frizione. A cui aggiunge l'evoluzione di una dei punti di forza del brand e cioè le quattro ruote motrici

